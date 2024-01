SMP: vecinos de la ribera del río Rímac piden ser reubicados ante la llegada del Fenómeno El Niño

Decenas de vecinos que viven en la avenida Morales Duárez, en la ribera del río Rímac, en el distrito limeño de San Martín de Porres, piden ser reubicados ya que sus viviendas corren el riesgo de derrumbarse ante posibles emergencias por la temporada de lluvias.

La cuadra 20 y 30 de la avenida Morales Duárez, ubicada a un paso de la ribera del río Rímac, es considerado un punto vulnerable dentro de Lima Metropolitana por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

Carmen Garmedy es una residente del malecón Rímac, zona que fue afectada en el 2023 por el aumento del caudal del río y que dejó a varias viviendas golpeadas e inhabitables. Incluso, actualmente aún hay bases de inmuebles que siguen expuestas y que representan un constante peligro para los residentes del lugar.

RPP conversó con Carmen Garmedy, vecina de esta zona vulnerable que se dedica al reciclaje desde hace muchos años. Ella teme que su vivienda se desplome o sufra algún daño, por lo que pide a las autoridades que la reubiquen en otro lugar y así estar a salvo ante cualquier emergencia.

“Da miedo. Mi piso comienza a temblar, mi hijo llora todas las noches. No me dejan ni dormir. No sé qué voy a hacer con esa casa […] Todavía no se sabe (si nos van a reubicar), aún no hay fecha. Sí nos han dicho que nos van a reubicar por Carabayllo. […] Ya me quiero ir de acá, da miedo. Mis vecinos, dos familias se han caído, por eso yo también tengo miedo”, dijo Carmen Garmedy a RPP.

Tragedia en 2023

En marzo de 2023, una tragedia dejó afectada esta zona. Una vivienda de dos pisos, ubicada en la cuadra 30 de la avenida Morales Duárez, se desplomó producto de la erosión de la tierra ocasionando la muerte de dos personas, una mujer de 35 años y su hijo de 18.

Luego, una congeladora le cayó a uno de los rescatistas cuando trataba de recuperar los cuerpos del río Rímac. El hombre quedó mal herido producto del impacto.

RPP constató que la situación sigue igual en esta parte de San Martín de Porres, cuando decenas de viviendas resultaron dañadas e inhabitables. Las autoridades aún no se han pronuncinado al respecto.