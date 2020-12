Ica: Personas varadas hace dos días en la Panamericana Sur piden una tregua con los manifestantes

Las personas intentan llegar a Lima por la Panamericana, pero los manifestantes han cerrado las vías desde el pasado lunes. | Fuente: RPP

Cientos de personas se encuentran varadas en la Panamericana Sur desde este último lunes tras el cierre de las vías por trabajadores agroexportadores. Ellos exigen la derogación de la Ley Agraria, ya que denuncian que esta viene avalando explotación laboral en los fundos.

RPP Noticias llegó hasta la altura del kilómetro 290, a 15 minutos de la ciudad de Ica. Las personas pidieron una tregua entre los manifestantes y el Gobierno ya que muchos de ellos ya se han quedado sin dinero.

Por ejemplo, Marco Antonio Rojas es un adulto mayor quien sufre de hipertensión. Él contó que mientras esperaba en la carretera, tuvo que detenerse ya que se le subió a presión.

"Vengo de Arequipa y me dirigáa a Lima para visitar a mi mamá que se encuentra mal. Habían tramos donde pedía por favor para que me dejen pasar, pero otros ya no. Ahorita me estoy recuperando, pero tuve que parar porque no podía manejar", contó.

Así como el señor Rojas, otras personas también vienen esperando las negociaciones ya que esperan llegar a Lima. Cientos de trabajadores de empresas agroexportadoras mantienen bloqueados varios tramos de la carretera Panamericana, cuando se cumplen tres días del inicio de sus protestas por mejores salarios y condiciones laborales en los fundos agrícolas del departamento.

Algunos transportistas expresaron su molestia por esta medida de fuerza, ya que no solo no pueden movilizarse por la carretera, sino que, en muchos casos, su mercadería corre riesgo de malograrse.

Una persona denunció que durante la noche algunos vehículos lograron cruzar el bloqueo de los manifestantes; por lo que sospecha que estos están cobrando cupos para permitir el paso de vehículos.

La medida de fuerza se prolonga luego de la interrupción del inicio del diálogo entre representantes del Gobierno central y los trabajadores, un encuentro que se realizaba con la mediación de autoridades regionales y locales en una de las sedes de la Universidad Nacional de Ica en el centro de la capital regional.

Tras no llegar a acuerdos, los representantes del Ejecutivo, el viceministro de Trabajo José Luis Parodi y la viceministra de Políticas Agrarias, María Isabel Remy Simatovic, abandonaron la reunión en medio del malestar de los representantes de los trabajadores, quienes expresaron su decepción porque esperaban la presencia del ministro de Agricultura y Riego, Federico Tenorio.