Ica: Suspenden por tres años a Alianza Pisco de jugar la Copa Perú tras protagonizar actos violentos

El club pisqueño fue sancionado luego de que la semana pasada se dieran agresiones contra dirigentes y jugadores del Diablos Rojos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado excluyó al club Alianza Pisco de jugar la Copa Perú por 3 años, a raíz las agresiones contra los futbolistas del equipo Diablos Rojos de Huancavelica el domingo pasado durante un partido por la Etapa Nacional.

A través de una resolución oficial, la entidad también ordenó la clausura definitiva del estadio Teobaldo Pinillos e impuso una multa de 20 UIT (S/ 107 000) al club, que deberá pagar en el plazo de un mes.

La sanción también alcanza a los 24 futbolistas de dicho equipo pisqueño, quienes fueron identificados por las autoridades como participantes directos en los disturbios registrados en el campo.

Asimismo, cada jugador recibió una suspensión de 48 meses y deberán pagar una multa de 10 UIT (S/ 53 500).

La Liga de Fútbol de Huancavelica denunció que los hinchas del club Alianza Pisco atacaron a los dirigentes y jugadores de Los Diablos Rojos, además de robar sus pertenencias. El partido de aquel día fue suspendido a los 40 minutos del segundo tiempo, dejando varios deportistas heridos.