Entrega de ivermectina por la Municipalidad Distrital de Santiago - Ica. | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Una investigación de oficio inicio la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público al Gobierno Regional de Ica y a las municipalidades de Parcona y Santiago, a fin de determinar la adquisición y distribución de ivermectina que vienen realizando.

Jorge Luis Hernández Velarde, jefe de la Oficina Defensorial en Ica, explicó que tras conocerse que, en la región se distribuye ivermectina a la población, para controlar los contagios por la COVID-19, se ha solicitado a la Dirección Regional de Salud iniciar supervisión del fármaco.

Así también hacer un seguimiento a la denuncia contra la Municipalidad de Santiago, provincia de Ica, por supuestamente distribuir ivermectina visualizándose en su etiquetado “Farmacia Municipal de Santiago”, pero sin registro sanitario.

“Hemos pedido a Diresa Ica, efectuar labores de supervisión a fin de determinar si el fármaco distribuido cumple con las especificaciones técnicas de producción, además de indicar su registro sanitario y las condiciones de almacenamiento, porque de lo contrario se estaría poniendo en riesgo la salud de la población”, indicó.

Ante ello la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ica, se apersonó hasta el local donde funciona la farmacia municipal de Santiago, pero no pudieron ingresar porque el alcalde del distrito, Leonardo Guerrero, es quien maneja las llaves del local y no se encontraba en el lugar.

Sin autorización

En tanto, el gobernador regional, Javier Gallegos Barrientos dijo que la farmacia municipal del distrito de Santiago no cuenta con la autorización de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid); por lo que la presentación del fármaco no sería la correcta.

“Esta farmacia no tiene autorización de la Digemid, segundo que el envase no es correcto. Lo que han hecho es entregar en un depósito y los trabajadores de salud, indican que no es el adecuado”, expresó la autoridad regional