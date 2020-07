Grupos civiles indicaron que la construcción de un puerto de minerales en la zona de amortiguamiento, perjudicaría el ecosistema de la Reserva Nacional de Paracas. | Fuente: Google Maps

Jorge Arce, presidente ejecutivo de Terminal Portuario Paracas, respondió a las agrupaciones civiles que acusan a la empesa de poner en riego ambiental a la Reserva Nacional de Paracas con la construcción de un puerto de minerales en la zona de amortiguamiento.

En conversación con La Rotativa del Aire, Arce precisó que desde su empresa se trabajará por asegurar que tanto la fauna silvestre como la flora de la reserva no se vea a afectada ya que desde el año 1970 el puerto ha crecido con el cuidado del medioambiente.

"El almacén es hermético, no tiene ventanas y cuenta con filtros de aire que hace que se expulse aire puro. No sale ni una partícula contaminada. Los camiones de transporte están cerrados y lacrados, así como el traslado de los camiones de agua. No van a arriesgar nada porque no sale polvo en el camino, desde la mina ya que todo está cerrado", comentó.

Como se recuerda, respresentantes del turismo y el sector ambiental expresaron su preocupación por la intención de la empresa Terminal Portuario de Paracas (TPP), de modificar su permiso de operaciones.

Esta propuesta fue planteada ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) y busca agregarle al Estudio de Impacto Ambiental, la construcción de un puerto de minerales dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas.

La modificación fue denegada por el Senace, pero admitida recientemente y ahora se encuentra en trámite, según indicaron las asociaciones mencionadas.

Al respecto, Arce precisó que este estudio no se presentó en su tiempo porque se buscaba "las plantas de agua adecuadas y el sistema de manejo de minerales". Este ya está presentada y actualmente "está en curso y se estará respondiendo en unos días".

"Hemos respondido a todo y estamos a la espera que el Estado emita el fallo. No hay nada todavía y se debería de estar haciendo estas semanas", agregó.