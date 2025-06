Shougang Hierro Perú: ¿Qué dicen la empresa, el sindicato y el gobierno regional sobre la suspensión perfecta de trabajadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pasado 5 de mayo, la empresa Shougang Hierro Perú informó del colapso del gantry, máquina de gran tamaño que se usa para transportar minerales a los barcos, lo cual paralizó sus operaciones y motivó que la compañía decida aplicar la medida de suspensión perfecta para 1 011 trabajadores, en Marcona, región Ica.

La medida fue rechazada por el Gobierno Regional de Ica que, según su resolución, basó su opinión en informes elaborados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Sin embargo, Shougan Hierro Perú cuestionó la legalidad de la decisión del Gore.

Shougang Hierro Perú: ¿Qué dice la empresa?

La empresa Shougang Hierro Perú emitió un comunicado a través del cual rechazó la Resolución Gerencial Regional N.º 0462-2025-GORE-ICA-GRDS, emitida por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, que desaprueba su solicitud de suspensión temporal perfecta de labores.

Según la empresa, el funcionario que firmó la resolución, Roberto López Mariños, carece de competencia legal para hacerlo, ya que no cumple con los requisitos profesionales exigidos ni tiene facultad para pronunciarse en estos casos. "No es competente para tramitar ni resolver la medida (...) debido a que no tiene el perfil profesional exigido por el Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Ica (él no es abogado, es psicólogo)", se lee en el pronunciamiento de la compañía.

Asimismo, Shougang Hierro Perú sostiene que la resolución "carece de sustento", pues se basa en un informe de SUNAFIL que no invalida la suspensión. La empresa afirma que desde el 5 de mayo de 2025 no se ha embarcado ni vendido hierro, en cumplimiento de la paralización, lo cual, aseguran, confirma la existencia de un "caso fortuito y fuerza mayor". También destacan que el 13 de junio venció el plazo establecido para que la autoridad laboral se pronuncie, por lo que la solicitud fue aprobada por silencio administrativo.

Finalmente, la empresa aclara que la resolución del Gobierno Regional de Ica “no tiene validez alguna” y que seguirán actuando conforme a la aprobación tácita de su solicitud. Además, exhortan a los trabajadores a continuar con el cronograma de actividades según lo acordado, bajo responsabilidad, en el marco del procedimiento de suspensión temporal perfecta de labores.

Shougang cuestionó decisión del Gobierno Regional de Ica | Fuente: Facebook Shougang

Caso Shougang: ¿Qué dicen los trabajadores?

El sindicato de Shougang Hierro Perú considera que la medida es arbitraria y que la empresa busca cuidar su economía a costa de los trabajadores. Johan Hernández González, secretario general del Sindicato de Obreros Shougang Hierro Perú, sostiene que el incidente pudo haber sido previsto y evitado, ya que días antes y después del evento, se habían reportado movimientos anómalos en el litoral costeño. Además, la empresa no consultó a los trabajadores ni a sus representantes antes de tomar la decisión de aplicar la suspensión perfecta.

"Nunca hubo voluntad alguna de consultar a los trabajadores o a sus representaciones, en este caso a los sindicatos que lo representan. O sea, nunca hubo alguna comunicación para sentarnos a buscar algunas alternativas que amorticen o mitiguen el impacto del perjuicio a los trabajadores¨, señaló Hernández Gonzales.

Según el representante de los trabajadores, el Gobierno Regional de Ica denegó el pedido de suspensión perfecta y ordenó a la empresa reanudar sus operaciones y no perjudicar el pago de remuneraciones a los trabajadores afectados. Sin embargo, la empresa desconoció esta resolución, aduciendo que el funcionario que la resolvió no cumple con el perfil profesional.

Shougang pide a trabajadores continuar con las directivas dadas por la suspensión perfecta. | Fuente: | Fotógrafo:

Shougang: ¿Qué dice el Gobierno Regional de Ica?

El gerente regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, Roberto López, explicó que la empresa Shougang Hierro Perú solicitó la suspensión perfecta de labores debido a la rotura de un cargador móvil en el puerto de San Nicolás. Sin embargo, el gobierno regional denegó la solicitud, basándose en el informe de Sunafil, que encontró que la empresa no cumplió con los requisitos para justificar la suspensión.

López afirmó que la posición del gobierno regional es objetiva, y que se basan en la ordenanza regional y la ley orgánica de gobiernos regionales. "Nuestra posición siempre ha sido neutral y técnica y objetiva", manifestó. Agregó que la empresa Shougang ha presentado denuncias contra las autoridades regionales, pero que esto no afecta la decisión de denegar la suspensión perfecta.

El funcionario mencionó que la empresa está ofreciendo vacaciones adelantadas y capacitaciones a los trabajadores, pero que eventualmente tendrá que solicitar la suspensión perfecta. Agregó que la decisión final se tomará en segunda instancia, que es la gerencia general del gobierno regional de Ica.

Respecto a los cuestionamientos por su nombramiento en el cargo, dijo que el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) sí lo reconoce con competencias. “De mi persona dicen que no cumplo con el perfil cuando el ROF señala otra cosa, porque los informes no los firmo; yo hago el acto resolutivo. En este caso, la parte técnica ha sido de Sunafil y la parte legal, ha sido (hecha por) una abogada. No necesito ser abogado para ser gerente de Desarrollo Social¨, dijo el funcionario, quien reconoció que es psicólogo.

Finalmente, el gerente regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica explicó que la empresa puede apelar la decisión y que el proceso puede llegar hasta el Ministerio de Trabajo y que de ser favorable a ellos, la suspensión perfecta puede durar hasta 90 días, tiempo en el que no se les pagará a los trabajadores.