Terremoto de Pisco, 14 años después: "Parece que estuviera viviéndolo, porque tengo el ruido ahorita en mis oídos"

En el 2007 un sismo de magnitud 7.9 remeció la región Ica. | Fuente: RPP

"Tengo el ruido ahorita en mis oídos", dice Ruben Peña, desde su vivienda reconstruida en la calle Ayacucho, en la ciudad de Pisco, región Ica, epicentro de un terremoto de magnitud 7,9 hace 14 años que dejó en escombros su barrio.

El terremoto produjo la muerte de 596 personas, además, dejó como saldo 450 000 damnificados y 48 000 casas destruidas, según la evaluación de daños del INDECI.

Esa tarde, Ruben Peña Bravo trabajaba cerca la plaza de armas de la ciudad de Pisco, cuando de pronto lo sorprendió un primer movimiento. Él recuerda que se dirigió a su vivienda de la calle Ayacucho, a tres cuadras de plaza, pero no la encontraba.

"Rescaté a muchas personas del barrio Ayacucho y parece que estuviera ahorita viviendo el terremoto. ¿Por qué? Porque tengo el ruido ahorita en mis oídos. Gracias a Dios mis vecinos se encuentran estables y en muy buenas condiciones... Saqué a tres personas debajo de los escombros, a una niña, su madre y a un caballero del barrio, y ahorita están muy felices porque lograron sobrevivir", dijo.

En cambio, para las tres hijas de la pareja García Moreyra fue una tragedia. Andrea García, actualmente de 31 años, recordó junto a RPP esa fecha: "Un poco triste, son 14 años de la muerte de mis papas. Ellos fueron a una misa".

Sus padres fueron dos de los 148 fallecidos por el colapso del techo de la iglesia San Clemente, en Pisco. Andrea, junto a sus dos hermanas, una de ellas con Síndrome de Down, estaban en la casa de una tía, desde donde huyeron luego que se derrumbara.

"Fuimos a la casa de mi abuela, caminamos a la salida de Pisco y al otro día, regresamos y nos enteramos de que mis papás estaban en la iglesia. Aparentemente estaba intacta la parte de la fachada, pero, cuando pasaron las horas, me di cuenta de que no. Pasaban las horas y no salían. De ahí empezó mi viacrucis, buscar a mi mamá y a los días, buscar a mi papá. Empezar a mirar varios cuerpos", señala.

Andrea tenía 17 años cuando se quedó sin padres y junto a sus hermanas fueron acogidas por su familia materna.

"Con el tiempo pasa un poco el recuerdo, pero queda el dolor. Todavía se les recuerda (a mis padres) al pasar por la iglesia. Lo que me da mucha pena es que en la iglesia debieron hacer una placa con el nombre de los fallecidos, solo reconstruyeron la iglesia, pero es como si nunca hubiera fallecido nadie", dice.

A catorce años del terremoto aún hay mucho por trabajar en Pisco.

