De acuerdo con el director del hospital El Carmen, la menor tenía traumatismo encéfalocraneano. | Fuente: RPP

Una niña de nueve meses falleció la tarde de este martes en el hospital El Carmen de Huancayo tras sufrir una agresión con un objeto contundente en la cabeza y el cuerpo, presuntamente por su padrastro.

Así lo confirmó a Conexión de RPP, el doctor Manuel Adrián, quien dirige el hospital huancaíno y que precisó que la menor estuvo en unidad de cuidados intensivos por siete días, debido a que presentó un traumatismo encéfalo craneano.

“Me apena mucho. Es una paciente que ingresó el día 12 de este mes presentando un traumatismo de cráneo y con compromiso cerebral por lo que su pronóstico no era bueno (…) Pareciera que fueran lesiones producidas por agentes externos y bueno no hace mucho que me llamaron y me dijeron que había fallecido la niñita”, comentó.

Testimonio de la madre

De acuerdo con el testimonio de la madre, su pareja David Aparco Cajacuri fue quien golpeó en repetidas oportunidades porque no dejaba de llorar. Agregó que cuando la Policía capturó al presunto autor, este dijo que había sido la madre quien agredió a la menor.

Actualmente el presunto agresor se encuentra en la comisaría de Pichanaki, provincia de Chanchamayo. Al respecto, la madre ha pedido prisión efectiva contra Aparco Cajacuri por la muerte de la menor.

Apoyo del hospital

En tanto, el doctor Adrián dijo que se le dieron todas las facilidades y apoyo psicológico a la madre de la menor. Además, dijo que la niña estaba asegurada en el SIS, por lo que todo gasto quedó cubierto.

“Se le dio todas las facilidades a la mamá se le ha apoyado porque entendemos que está pasando por momentos muy dificilísimos, que la agresión a una menor hija es un trauma terrible, entonces se le ha dado toda la atención respectiva y se sigue brindando las atenciones a la madre (…) La niña pertenece al SIS aquí en el hospital lo cubre todo el SIS incluso ahora que ha fallecido le cubre el luto y el sepelio”.