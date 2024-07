"Caminó 15 minutos para pedir auxilio": Familiar de músico de Antología del Folklore señala tardanza en llegada de ayuda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Diez heridos fueron trasladados al Hospital Felix Mayorca Soto

El despiste de un bus donde viajaban los integrantes de la orquesta Antología del Folklore, ocurrido este lunes, tuvo como saldo la muerte de 8 músicos y el conductor de la unidad, además de 11 heridos, varios de ellos de gravedad.

Al cierre de esta nota, los familiares de las víctimas esperaban reportes de sus estados de salud en el hospital Félix Mayorca Soto de Tarma. RPP conversó con la hermana de Yohan Molina Carhuancho (30), quien relató las difíciles condiciones en que su familiar tuvo que pedir ayuda tras el accidente, al punto de caminar varios minutos a pesar de sus heridas.

"Él me llamó por teléfono, me dijo que no llegaba ayuda, que esperó como media hora. Él estaba desorientado, no sabía dónde estaba. Ha salido para pedir auxilio, por el susto ha caminado lejos y me llamó, me dijo que no llegaba ayuda. Así que llamé a la comisaría de apoyo en Jauja para que lo ayuden", indicó.

Molina Carhuancho es uno de los veinte músicos que se traslaban en el bus que, al promediar las 4:30am., cayó a un abismo de aproximadamente 200 metros en el km. 20 de la carretera La Oroya-Tarma, sector Cochas Bajo.

Actualmente, Molina se encuentra internado en el referido nosocomio, ya que presenta trauma toráxico y craneal, además de traumatismo de pelvis. Pese a ello, según su hermana, "caminó entre 15 y 20 minutos para pedir auxilio".

Por otro lado, la esposa de Rubén Ramos de la Cruz, otro de los heridos internados en el hospital, relató a RPP que se encuentra esperando noticias de su cónyuge. Según dijo, el médico le indicó que debía esperar los resultados de los Rayos X. Ella tuvo que venir desde Huancayo para tener noticias de su estado de salud.

Vale resaltar que los familiares de las víctimas llegaron también desde Junín, Huánuco, Jauja, entre otros lugares, para ayudar en el trámite de sus documentos, y otros para reconocer los restos de los músicos en la morgue de Tarma.

Fiscalía llevó los cuerpos a la morgue de Tarma

Por otro lado, el Ministerio Público informó esta mañana que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarma y un equipo médico forense del Instituto de Medicina Legal llegaron a Cochas Bajo, y se dispuso el levantamiento de los cadáveres.

"La fiscal provincial Joanie Lorena Castillo Rojas informa que, hasta el momento, son ocho fallecidos en la zona del accidente y una víctima que perdió la vida en el Hospital de Tarma", indicó en la red social X.

📢 Fiscalía Provincial Penal Corporativa (2.° Despacho) de #Tarma y un equipo médico forense del Instituto de Medicina Legal, se encuentran en Cochas Bajo, donde se ha dispuesto el levantamiento de los cadáveres tras el accidente de carretera sucedido durante la madrugada de hoy. pic.twitter.com/HatxMjYiUF — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 22, 2024

RPP tuvo conocimiento de que los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Tarma, ubicada en el mismo hospital Félix Mayorca Soto. Además, la Policía de Carreteras había dispuesto la llegada de maquinaria pesada para el retiro del vehículo accidentado.

Relación de heridos y fallecidos

Luis Fernando Correa, director del hospital Félix Mayorca Soto, indicó que 10 heridos ingresaron a su nosocomio. Sin embargo, advirtió que algunos pacientes serán referidos a otros centros de mayor resolución "debido a la gravedad del traumatismo encéfalo-craneano".

"El médico cirujano que atiende va a determinar qué pacientes serán referidos a Huancayo o a Lima", resaltó. Además, detalló que el ciudadano Ricky Reyes Córdoba, quien era uno de los saxofonistas, falleció en el área de Trauma Shock.

Relación de heridos que ingresaron al hospital Félix Mayorca Soto

Rodríguez Solórzano, Omar (29)

Ramos de la Cruz, Rubén

Molina Carhuancho, Yojan Waldir (30)

Rivera Sánchez, Andrés Alberto (33)

Misari Tumialán, Elmer (52)

Rau Mallma, Erick Jesús (36)

Curi Pérez, Iván Leonel (30)

Blancas Yapias, Bryan (32)

Barzola Gutiérrez, Jesús (24)

Cochachi Rosales, Pepe Nolberto (38)

Reyes Córdoba, Ricki (33) - fallecido

Relación de fallecidos en el lugar de los hechos

Hugo Rosales Gomez (conductor y dueño del bus)

Ricardo Trujillo Nolasco

Jhon Charly Poma Aliaga

César Cárdenas

William Fabian

Rolando Huacho Jacinto

Martín Monzón Fernández

Jaime Curi Julcarima