Huancayo: albergue para personas con problemas mentales no cuenta con agua, luz ni desagüe [VIDEO]

El albergue Santo Monte de Jehová, ubicado en el distrito huancaíno de San Agustín de Cajas, en la región Junín, no cuenta con agua, luz ni desagüe; hecho que afecta sobremanera a los 27 residentes de este lugar, personas con problemas mentales que han sido rescatadas de la calle.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana hasta el albergue y constató in situ las necesidades de este recinto: no solo no cuentan con los servicios básicos, sino que tampoco llegan los camiones recolectores de basura.

Esta situación ha provocado que muchos de los albergados huyan del lugar, abandonando su tratamiento. De hecho, nuestra reportera contó que cuando se dirigía al albergue pudo observar a una persona escapar corriendo.



Pedido de ayuda

El pastor Jeremías Raúl Aizana contó que durante aproximadamente una década el albergue se ubicaba en un local alquilado, tras lo cual se mudaron a su actual ubicación.

Sin embargo, el dinero no alcanza para poder cubrir las necesidades básicas de los residentes; por lo que hizo un llamado no solo a las autoridades sino también al sector privado.

“Hemos construido dos pabellones, uno para damas y otro para varones; pero nos faltan los servicios básicos: luz, agua, nos falta el desagüe. Necesitamos mucho de eso”, manifestó el religioso.

Las personas o instituciones que puedan colaborar con esta causa, pueden comunicarse al teléfono 974957773. “Cualquiera que pueda traer un granito de arena es bastante para nosotros”, remarcó el pastor Jeremías Raúl Aizana.

