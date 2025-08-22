Lambayeque: ¿Qué se sabe de las 100 farmacias particulares cerradas en el año por vender productos vencidos o adulterados?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En operativos inopinados se encuentran muchas faltas por parte de estos comercios particulares

En Lambayeque, la Dirección Regional de Salud - Diresa confirmó que en lo que va del año se han cerrado 100 establecimientos farmacéuticos, la mayoría de ellos boticas.

El titular de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas, de la Gerencia Regional de Salud, Manuel Mestanza, en entrevista para RPP, informó que los motivos de los cierres son por vender medicamentos o productos vencidos, adulterados y algunos cuya venta está prohibida por ser de entrega gratuita por parte del estado.

“Dentro de estas clausuras, cerca del 90 % son boticas, entre un 6 % y 7 % corresponden a farmacias y el resto a droguerías”, detalló.

Una de las faltas que se encuenhtran es la venta de medicamentos vencidos, adulterados y de comercialización prohibida

Medicinas vencidas y del Estado en anaqueles

Los operativos que se han realizado en diferentes distritos de la región Lambayeque han revelado que en varios de estos negocios se ofrecían productos vencidos y medicamentos que pertenecían al Ministerio de Salud y a EsSalud, cuyo uso y venta en farmacias privadas están prohibidos.

Otro de los hallazgos frecuentes fue la falta de condiciones adecuadas para conservar los fármacos. “Muchos locales no tienen aire acondicionado, ventiladores ni ambientes que garanticen la calidad de los medicamentos. Eso afecta directamente la salud de la población”, añadió el representante de la Diresa.

Asimismo, se detectó que varios establecimientos carecían de autorización sanitaria, requisito indispensable para operar.

En los operativos se ha logrado incautar más de una tonelada de medicamentos adulterados, vencidos y de dudosa procedencia.

Más de una tonelada incautada

Hasta el julio del 2025, la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas, ha incautado más de una tonelada de medicamentos adulterados, vencidos y falsificados, como resultado de estos operativos realizados en conjunto con la Fiscalía y la Policía Nacional.

Entre los medicamentos más adulterados se encuentran aquellos de alta demanda por parte de la población, como Apronax, Dolo Neurobion, Panadol Antigripal y Dolocordolan, los cuales, al ser de fácil acceso y alta rotación, se convierten en blancos comunes para la falsificación.

Supervisiones continuarán en toda la región

Manuel Mestanza informó que las inspecciones se mantendrán durante los próximos meses con el objetivo de garantizar que la población de Lambayeque acceda a medicinas en condiciones seguras.

Asimismo, a través de estas intervenciones se puede constatar que las farmacias, boticas y algunas droguerías reporten de forma mensual el costo de sus productos al Observatorio de Precios para no atentar contra la economía de los ciudadanos.