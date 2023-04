Huancayo: Estudiantes de Universidad Nacional del Centro se niegan a iniciar mesa de diálogo con las autoridades

El rector Amador Vilcatona indicó que está a la espera de entablar el diálogo con los universitarios para hallar una solución a los pedidos e reiniciar las clases. | Fuente: RPP

Los alumnos de la Universidad Nacional del Centro del Perú, en Huancayo, región Junín, que han tomado las instalaciones del campus se niegan a iniciar una mesa de diálogo hasta que se aprueben sus pedidos en una sesión de Consejo Universitario, según informó Yesenia Aparco Huincho, presidenta de la Federación de Estudiantes.

"No es hablar con las autoridades, sino ahora es convocar a un Consejo Universitario y que prácticamente todas las demandas se aprueben a través de una resolución", indicó la dirigente estudiantil.



Ante ello, el rector de la citada universidad, Amador Vilcatona, dijo que está a la espera de entablar el diálogo para hallar una solución a los pedidos y reiniciar las clases, ya que 11 mil estudiantes están perdiendo horas lectivas ante el cierre del recinto universitario.

Exigencia estudiantil

Decenas de estudiantes de las distintas facultades de la Universidad Nacional del Centro del Perú tomaron las instalaciones del campus durante la madrugada del lunes exigiendo un informe económico y técnico, así como mejoras en la infraestructura, comedor, mobiliario y la instalación de agua potable, tanto en la sede central y las distintas filiales de Satipo, Tarma y Jauja.

Asimismo, los estudiantes buscan que las autoridades no apoyen el proyecto de ley presentada por el congresista, Edgard Reymundo, que plantea la creación de la Universidad Nacional de Jauja, en terrenos que pertenecerían a la Universidad Nacional del Centro del Perú.

Esta iniciativa que fue respaldada por los legisladores Roberto Sánchez, Isabel Cortez, Hamlet Echevarría, Guillermo Bermejo, Sigrid Bazán y Ruth Luque.

