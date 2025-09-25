Huancayo: transportistas levantan paro luego de firmar acuerdos con autoridades

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los gremios aceptaron suspender la paralización y dar paso al diálogo. | Fuente: RPP

El paro de transportistas en Huancayo finalizó tras la firma de un acta entre dirigentes y el Gobierno Regional de Junín. En el documento se establecieron compromisos vinculados a la revisión de autorizaciones de rutas, la fiscalización del servicio y cambios en el área del transporte, según informaron los dirigentes.

Asimismo, se acordó revisar las resoluciones autoritativas otorgadas a las empresas en un plazo máximo de 20 días hábiles; además iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra aquellas que incumplan la normativa.

También se dispuso reforzar la fiscalización y rotar al personal de Circulación Terrestre.

Otro punto abordado fue la convocatoria a una reunión de seguimiento para el 10 de octubre, en la que se evaluará el avance de cada medida.

Con estos compromisos, los gremios aceptaron suspender la paralización y dar paso al diálogo.

En tanto, el Director Regional de Transportes y Comunicaciones, Michael Palacios, anunció que pondrá su cargo a disposición ante el despacho del Gobernador Regional, Zósimo Cárdenas.