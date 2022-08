El soldado Rafael Calderón Subía (19) es detenido por la Policía Nacional del Perú | Fuente: RPP

Tres días después de haber cometido el crimen y al interior de la base militar de Villa Rica, en Pasco, fue detenido el soldado Rafael Calderón Subía (19), presunto asesino del adolescente B. R. S. (17), hallado muerto en un descampado del distrito de El Tambo, en Huancayo, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).



El jefe de la DIVINCRI Huancayo, Crnl. César Ramos, detalló que se han hallado indicios para determinar que el militar cometió homicidio calificado con gran crueldad contra el adolescente, debido a que le asestó más de 40 puñaladas.

"De homicidio, pero en forma de gran crueldad. Eso por la forma cómo ha sido víctimado esta persona, que tenía diversos cortes, más de 40. Está a disposición de acá. El juez nos ha dado 72 horas para continuar y terminar las diligencias", dijo la autoridad policial.

Crimen en discoteca

Cómo se recuerda, durante la mañana del último lunes el cuerpo sin vida del adolescente fue hallado a espaldas de la discoteca "La Jora", en Huancayo. Es precisamente en ese local, donde ambos se habrían conocido y horas después protagonizado una pelea que terminó con la vida del adolescente.

Según informó la Policía Nacional, tras cometer el crimen, el militar se escondió en una vivienda, pero a las pocas horas retornó a la base militar de Villa Rica donde cumple servicio militar voluntario y hoy fue detenido.

Tras conocer la detención, los familiares de la víctima llegaron hasta la sede la Divincri dónde esperaron por más de 4 horas la llegada del presunto asesino. En ese punto, exigieron justicia.

El jefe de la DIVINCRI Huancayo, Crnl. César Ramos, detalle a la prensa el caso del homicidio de adolescente en Huancayo. | Fuente: RPP

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Por eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.