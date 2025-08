Junín: dictan prisión preventiva para conductor involucrado en accidente de bus que dejó 18 muertos en Tarma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Dante Llalli Chuchón, de 32 años, conductor del bus de la empresa Expreso Molina Líder Internacional, que se despistó en la carretera Tarma-La Merced, el último viernes en el distrito de Palca, dejando un saldo de 18 personas fallecidas y decenas de heridos.

Durante su declaración ante la Fiscalía, el conductor, Dante Llalli, señaló que la unidad fue enviada a ruta por orden del propietario de la empresa, Fito Molina de la Cruz, sin pasar revisión técnica ni corregir fallas mecánicas, tras permanecer dos meses fuera de circulación.

El conductor indicó también que durante el trayecto se detectó una fuga de aceite, el velocímetro no funcionaba y no se registró correctamente a los pasajeros. Según se informó, hasta el momento no cuenta con defensa legal asignada por la empresa.

La medida fue dispuesta durante la audiencia realizada en el Módulo Penal de Tarma, el conductor Dante Llalli es investigado por el delito contra la vida cuerpo y salud en modalidad de homicidio culposo y lesiones graves.

18 muertos y más de 30 heridos deja caída de bus interprovincial

Hace una semana, un bus de transporte interprovincial, que venía desde Lima rumbo a La Merced, cayó a una pendiente en el sector Shig Shag, a la altura del distrito de Palca, provincia de Tarma, en la región Junín. Producto de este hecho, fallecieron 18 personas y más de 30 personas resultaron heridas.

La Policía Nacional, los bomberos, así como personal de salud, acudieron hasta la zona del accidente para rescatar a las personas que quedaron atrapadas en el vehículo. La unidad iba con 66 pasajeros, entre los cuales había menores de edad.