Un bebé procedente de la comunidad de Parijaro, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín, falleció de neumonía. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Diresa Junín

Un bebé procedente de la comunidad de Parijaro, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín, falleció de neumonía debido a la ola de friaje registrada en el país, informó la Dirección Regional de Salud.

En ese sentido, el director regional de Salud, Luis Zúñiga, descartó que sean seis los menores fallecidos a causa de enfermedades respiratorias como previamente lo había señalado la Central Asháninka del Río Ene (Care), a través de un comunicado.

El funcionario indicó que, hasta el momento, la Diresa no ha podido ubicar los cuerpos de los otros fallecidos reportados por las comunidades.

"Sobre los otros casos que comunican, no se tiene al momento una evidencia, de si son de verdad o no, porque no se ha encontrado realmente en lugares donde pueden haber estado exhumados. Pero igual, seguiremos tomando todas las acciones", comentó.

Luis Zúñiga contó que, respecto al caso del único menor fallecido de Parijaro del que tienen conocimiento, el deceso ocurrió en el puesto de salud de Cutivireni donde, a pesar de los esfuerzos, falleció debido a que sus padres lo llevaron tarde ya que priorizaron la atención con curanderos de su comunidad.

"Lastimosamente, este niño fallece en Cutivireni. Llega, lo atendieron, el medio le dio toda la atención necesaria, pero ellos, como pobladores nativos, prefirieron ir donde su gente nativa, el que 'va a sanar', 'le va a hacer todos los lavados', etc. Lo tuvieron (al niño) 48 horas y cuando se puso en malas condiciones, regresan de nuevo a Cutivireni, donde llega a fallecer", dijo.

En general, Zúñiga dijo que cinco menores de cinco años han fallecido por neumonía en lo que va del año en la región. Uno es de Jauja, quien falleció en enero de este año. Y los otros cuatro pertenecen a comunidades nativas: tres a San Ramón de Pangoa y el otro, ya mencionado, a Parijaro.

Cifras que no cuadran

Por su parte, la asesora legal de la Central Asháninka, Irupe Canario León, habló sobre la diferencia en las cifras de fallecidos por neumonía. Al respecto contestó que los cuerpos de los menores no llegaron a ser vistos por el personal de salud porque "murieron camino a la comunidad" y sobre todo, porque "pertenecen a poblaciones no contactadas".

Irupe explicó que en la comunidad indígena Parijaro existen alrededor de 50 familias que no cuentan con atención médica inmediata, ya que el puesto de salud más cercano (el de Cutivireni) se ubica a ocho o diez horas de viaje en caminata.

Parijaro no cuenta con centro de salud

La comunidad nativa de Parijaro no cuenta con centro de salud, solo existe un personal capacitado en primeros auxilios, que atiende a los comuneros nativos frente a alguna dolencia.

El personal de salud que llega a esta comunidad debe viajar en helicóptero cerca de tres horas desde Satipo y las madres, con sus pequeños en brazos, deben caminar hasta 15 horas para llegar al centro de salud más cercano.

El director regional de Salud Junín señaló que ya formalizaron, ante el Ministerio de Salud, el pedido de las comunidades indígenas sobre la construcción de una posta en la comunidad de Parijaro y así evitar las caminatas de hasta 15 horas en busca de atención en salud.