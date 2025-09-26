Junín: docente es investigado por presuntamente promover peleas de box entre escolares

El profesor continúa trabajando pese a la investigación que se le sigue. La UGEL viene recogiendo los testimonios de los escolares que participaron en esta práctica boxística.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Junín investiga a un docente de educación física de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión, ubicado en el distrito del Mantaro, por presuntamente organizar peleas de box entre menores durante el horario escolar.

La denuncia fue realizada por unos padres de familia gracias al video que grabó uno de los alumnos. Según la acusación, el docente facilitaba guantes y promovía los enfrentamientos dentro del aula.

Ante ello, el director de la UGEL Junín, Denis Mucha, informó en RPP que miembros de la comisión de convivencia escolar acudieron al colegio para recoger testimonios e iniciar las investigaciones. Mientras tanto, el docente continúa trabajando, pero bajo observación de la dirección de dicha institución.

"La comisión levantó el acta y con respecto a toda la información que recabaron, solamente hay este video, al hablar con los estudiantes protagonistas (en el video), ellos descartan cualquier situación de agresividad, lo que manifiestan es que estuvieron jugando. En todo caso, en estos momentos todo está en proceso de investigación, pero ya esa versión de los estudiantes contradice bastante lo que era la preocupación de los padres", aseveró Denis Mucha.

La UGEL recordó que existen protocolos para intervenir en casos de agresión escolar y que estos deben cumplirse para garantizar la seguridad y convivencia en las instituciones educativas.