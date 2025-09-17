Machupicchu: turistas reaccionan tras el anuncio de tregua de 72 horas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Comité de Lucha de las Comunidades del Distrito de Machupicchu llegó a un acuerdo para suspender temporalmente su medida de protesta | Fuente: RPP

Tras el anuncio de la tregua de 72 horas por parte de las comunidades del distrito de Machupicchu y el retorno de la operatividad de los servicios ferroviarios en esta localidad, turistas de diferentes nacionalidades se mostraron aliviados por salir de la incertidumbre respecto de las protestas.

Desde Cusco, RPP pudo conversar con Johana Navarrete, una turista chilena que dijo entender la situación que atraviesa la maravilla del mundo. No obstante, consideró que dicha circunstante no debería haberlos afectado.

"Me parece perfecto que puedan llegar a una tregua. Ayer tuvimos una interacción con ellos. Nos contaron las diferencias que tienen con la empresa y nosotros como turistas también lo entendimos: es una situación injusta y nosotros apoyamos la causa. Sin embargo, ustedes como país y nosotros como turistas nos vemos afectados por una situación que no nos corresponde", manifestó.

Ruta alterna

En otro momento, Navarrete contó que tuvo que acceder por una ruta alterna a través del conocido acceso amazónico del distrito de Santa María y Santa Teresa, en la provincia de la Concepción.

"Salimos del Cusco a las 12 de la noche en un auto particular, sin conocer el trayecto, por la hidroeléctricas, con muchas curvas, un camino peligroso. Después tuvimos que caminar hacia acá y en ese caminar nos encontramos con los protestantes y con los policías de turismo", culminó.