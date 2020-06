Referencial: El cuerpo del hombre presentaba 70 % de quemaduras | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: RPP

El cuerpo sin vida de un hombre de unos 30 años fue hallado en el frontis de una vivienda en el sector de Tinyari Grande del distrito de San Juan de Iscos, provincia de Chupaca (región Junín), informó el jefe de la División de Investigación Criminal, coronel PNP César Ramos Chahuayo.

Los restos de la persona que aún no ha sido plenamente identificada presentan un 70 % de quemaduras y algunos signos de agresión por lo que la Policía busca identificar a los presuntos asesinos.

Ramos Chahuavo señaló a RPP Noticias que una de la hipótesis planteada es un linchamiento popular, ya que el cuerpo fue hallado en una comunidad con pocos habitantes, quienes han restringido el ingreso y salida de vehículos con tranqueras por la emergencia sanitaria.

Además, tras el interrogatorio los pobladores señalaron que no escucharon ningún pedido de ayuda y no vieron nada sospechoso en la comunidad; sin embargo, presumen que se trate de Gustavo Rojas Pérez, hijo de un comunero que salió a beber el último domingo y no retornó.

Asimismo, dijeron que esta persona no tenía un trabajo conocido lo que los lleva a pensar que habría cometido algún delito en la comunidad.

La Policía espera los resultados de la necropsia que determinara las causas de su muerte. En tanto, trabajan para esclarecer lo sucedido en esta localidad.