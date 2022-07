La Vacunación Antirrábica Humana es gratuita y se realiza en un total de 59 comunidades nativas de 10 distritos de las provincias de Chanchamayo y Satipo. | Fuente: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa), inició el plan de Vacunación Antirrábica Humana de preexposición en las comunidades indígenas priorizadas de la región Junín que se encuentran en alto riesgo de transmisión de rabia silvestre causada por la mordedura de animales.



La intervención es gratuita y se realiza en un total de 59 comunidades nativas de 10 distritos de las provincias de Chanchamayo y Satipo para lograr proteger a las personas a partir de los 6 meses.



"La meta es proteger a 3 975 habitantes de las comunidades priorizadas de Junín, mediante la aplicación de tres dosis de vacuna antirrábica. La primera dosis es al contacto, la segunda a los 7 días y la tercera a los 28 días", señaló el coordinador del Componente de Zoonosis de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Minsa, José Luis Bustamante Navarro.

El funcionario explicó que los pobladores están expuestos al riesgo constante de accidentes por mordedura de murciélagos hematófagos, principalmente, y de otros animales silvestres, debido a la vulnerabilidad de sus viviendas que permite la entrada de estos y a las actividades económicas de caza, recolección, ganadería entre otros, que realizan en zonas de riesgo y sin protección.



"Virus de la rabia es mortal"

Agregó que las jornadas de vacunación están acompañadas por las acciones de sensibilización para transmitir los mensajes preventivos y la importancia de completar las tres dosis de la vacunación antirrábica, través de charlas informativas, reuniones con los comuneros y difusión por medios de comunicación.



"También incidimos en que la comunidad conozca y ponga en práctica la triada preventiva, que consiste en cumplir tres pasos esenciales ante un caso de mordedura: lavar la herida, en lo posible identificar al animal mordedor y acudir al establecimiento de salud para recibir atención médica inmediata. El virus de la rabia es mortal", apuntó.



En esta línea, el doctor Bustamante Navarro invocó a la población expuesta a evitar el contacto con animales silvestres, usando mosquiteros y protegiendo la vivienda para evitar su entrada, así como evitar dormir a la intemperie sin protección.



Este plan de Vacunación Antirrábica Humana de preexposición que impulsa el Minsa busca proteger a una población objetivo de 24 427 personas, de las cuales 23 596 personas recibirán 3 dosis y 831 personas completan su esquema de vacunación de campañas anteriores.

