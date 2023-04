Junín: joven víctima de asalto permaneció por más de un mes con cuchillo en la espalda

Los familiares de Gerson Tarazona lo llevaron al Hospital de Pangoa tras percatarse que sufría de constantes dolores de espalda. | Fuente: RPP

Un joven, identificado como Gerson Tarazona Gálvez, de 28 años permaneció por más de un mes con un cuchillo incrustado en la espalda. Esto luego que médicos de un hospital de la región Huánuco suturaran la herida sin percatarse del arma blanca, informó la Dirección Regional de Salud de Junín.



Gerson Tarazona dijo que hace un mes sufrió un asalto cuando radicaba en la ciudad de Huánuco y en su intento de defenderse le clavaron un cuchillo por la espalda, en ese momento fue evacuado al hospital del lugar donde solo le cocieron la herida.

Tiempo después el joven viajó al distrito de San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, en la región Junín. En el lugar sus familiares lo llevaron al Hospital de Pangoa tras percatarse que no podía levantar los brazos y sufría de constantes dolores de espalda que le impedía trabajar.

Médicos sorprendidos

En este establecimiento de salud, los médicos de guardia lo evaluaron y al practicarle Rayos X quedaron sorprendidos, ya que se pudo visualizar que un objeto punzocortante se encontraba alojado en su cuerpo, por lo que inmediatamente fue intervenido quirúrgicamente logrando extraerle el cuchillo.

La Diresa de Junín destacó la labor del equipo de profesionales conformado por el cirujano general Edison Campos Veliz, el anestesiólogo David Bernabé Chuquimantari, la doctora Denis Leiva Castro, el médico Edgar Lizana Quispe (Rayos X) y el técnico Juan Pacheco Arrieta.

