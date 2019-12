Edward Grimaldo Ramos Chuquimantari asesinó a su pareja el pasado viernes en La Merced. | Fuente: RPP

Edward Grimaldo Ramos Chuquimantari (44), quien asesinó a su pareja de tres balazos en La Merced (Junín), decidió entregarse a la justicia y la tarde de este martes acudió junto a su abogado a la sede del Ministerio Público en la provincia de Chanchamayo. El feminicida era buscado intensamente por la Policía Nacional y fue detenido en la Fiscalía.

Ramos Chuquimantari aceptó haber asesinado de tres balazos a su pareja y madre de sus cuatro hijos, Catty Gisela Ríos Alfaro (40), y a su salida del Ministerio Público pidió perdón a los familiares de la víctima.

En tanto, Robert Palacios, abogado del detenido, señaló que su patrocinado reflexionó mientras se encontraba en la clandestinidad y decidió ponerse a derecho para ser juzgado como corresponde. Asimismo, aseguró que su defendido está arrepentido del crimen que cometió.

El caso

Catty Ríos Alfaro fue asesinada el pasado viernes. En ese momento, testigos señalaron como responsable del crimen a la pareja de la víctima, quien se habría acercado en la madrugada hasta una carpa de venta de juguetes para acabar con la vida de la mujer.

La madre de la víctima dijo que la pareja se casó en el 2006 y que poco tiempo después empezaron los maltratos. Indicó que anteriormente su hija había intentado denunciar a su esposo, Edward Grimaldo Ramos Chuquimantari, por violencia física en la Comisaría de La Merced, pero no le habían hecho caso.



“Yo no sabía absolutamente nada. Este año me contó ‘mamá, mi esposo me amenaza con matarme. Mamá, he ido a la Policía Nacional y no me hacen caso’. (…) ‘Me dijeron eres una ociosa, no has cocinado, no has lavado, por eso tu marido te ha pegado'”, denunció la madre de la víctima.