"Mucha negligencia": alcalde de Trujillo insiste en demoler Mallplaza tras balacera que dejó un muerto

Arturo Fernández, alcalde de Trujillo | Fuente: RPP

El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, insistió este miércoles en la decisión de demoler la infraestructura del Mallplaza de Trujillo tras una balacera que dejó un muerto y tres heridos en el lugar.

"No es que estamos dando una resolución de demolición, no tomen mal las cosas. Ese Mallplaza está para demolerlo. ¿Por qué? porque no presta las garantías para evacuación, los cables en este momento están todos... un cortocircuito y eso se enciende y podemos tener una desgracia", afirmó en el programa Ampliación de Noticias.

La autoridad edil precisó que hace medio año comunicó tanto al Mallplaza de Trujillo como al Real Plaza sobre "mucha negligencia" en estos centros comerciales y que corría el riesgo de producirse "una tragedia".

"No tienen sistema de prevención"

Arturo Fernández sostuvo que las rejas en los exteriores del Mallplaza de Trujillo y el Real plaza "son un peligro" para los clientes y visitantes.

"Es lamentable que la prensa solo se ha fijado lo que ha ocurrido dentro, pero nadie ha entrevistado o ha filmado cuando la gente ha salido y no ha tenido escapatoria, la desgracia hubiera sido peor porque ha habido niños, adultos mayores, gestantes. Más aún no tienen ambulancia, no tienen médicos, no tienen un sistema de prevención para salir en caso de un temblor o terremoto", dijo.

El 24 de diciembre, la Municipalidad Provincial de Trujillo clausuró por 30 días el centro comercial Mallplaza luegode un operativo realizado tras la balacera que dejó un fallecido y tres heridos.

De otro lado, Arturo Fernández se pronunció sobre la decisión del Consejo Provincial de Trujillo de una suspensión en su contra por una sentencia confirmatoria por el delito de difamación.

"Me llevaron preso un día viernes de manera injusta, abrieron mi teléfono en el 2021, yo reclamé ante el general, y el general me dijo 'esto se resuelve tomándonos un Wisky'. No tenía a dónde ir, me fui a Inspectoría, reclamé a la comisaria y le dije que los Policías deberían estar en el Vraem (...) todo respeto me dirigí a la comisaria y ella aprovechó y me denunció. No se puede juzgar a una persona por el mismo hecho en dos entidades diferentes. Por una entidad, que ya me denunció, recién me van a juzgar y después la misma Policía me está denunciando por otro lugar por el mismo hecho que ya me sentenciaron", expresó.