Alcalde de Trujillo pide a José Jerí “mano dura” para afrontar problemas como la inseguridad

Mario Reyna, alcalde de Trujillo sostuvo que lo que el Perú necesita en este momento es “mano dura” para enfrentar a la delincuencia que afecta a diversas ciudades, especialmente a Trujillo.

"Lo que necesitamos es mano dura". Así se refirió el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, tras la designación de José Jerí como presidente de la República, tras la vacancia de Dina Boluarte.

En diálogo con RPP, Mario Reyna sostuvo que un cambio de presidente a estas alturas no garantiza que cambie la situación en cuanto a inseguridad ciudadana, por lo que espera que la postura de José Jerí sea firme para la toma de decisiones.

"Hacer cuestión de Estado frente al Congreso y decirle '¿Sabe qué, señor? La seguridad de los peruanos es primero'. (...) Lo que se necesita es mano dura", declaró.

La autoridad de la provincia de Trujillo advirtió que la sucesión presidencial puede generar retrasos en proyectos y obras pendientes para las comunas locales.

Sin embargo, sostuvo que la prioridad es la seguridad ciudadana que, en su ciudad, particularmente, tiene como delitos más frecuentes a la extorsión, con detonación de artefactos explosivos, sicariato, entre organizaciones criminales, además de hurto y robo, según la Policía de La Libertad.