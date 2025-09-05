Alcalde de Trujillo pide “jueces sin rostro” para enfrentar a la criminalidad tras nuevo atentado con explosivo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Reyna llegó a la zona del atentado para evaluar los daños. | Fuente: RPP

“Indignación total, repudio, asco de un Estado que no sirve, que no funciona. Se viene pidiendo a gritos, desde hace años atrás, penas duras, drásticas; pero parece que las autoridades andan muy ocupadas en otras cosas, por no decir no les interesa absolutamente nada”.

Esta fue la reacción inicial del alcalde de Trujillo, Mario Reyna, tras el nuevo atentado con explosivos que ha sacudido la ciudad norteña. El burgomaestre, en diálogo con RPP, condenó lo ocurrido y reiteró su llamado a las autoridades nacionales para que tomen cartas en el asunto.

“No puede ser que nos vean bombazo tras bombazo, en un estado de terror. Si la presidenta, el premier, los ministros, los congresistas no se dan cuenta de eso y no empiezan a legislar o a invertir en equipamiento urgente, el estado de derecho del cual tanto nos apreciamos estará en serio riesgo. Ya no solamente es la vida de la gente, de los niños, el adulto mayor, sino todo el estado de derecho que se pone en juego”, manifestó.

En ese sentido, el alcalde trujillano indicó que se deben “reformar las normas legales”, para hacer frente a los altos índices delictivos. Entre las medidas, planteó el regreso de los llamados “jueces sin rostro”, para procesar a quienes cometen delitos graves, como el ocurrido anoche en su ciudad.

“Aquí tiene que haber un Estado con mano fuerte, mano dura y acciones inmediatas. Si los jueces tienen miedo de procesarlos (a las organizaciones criminales), pues hay que darles protección. Así, al estilo de los años noventa, jueces sin rostro”, indicó.

“Si los fiscales tienen miedo de interponer las acciones penales en contra de las organizaciones criminales, hay que protegerlos. Si a la Policía le falta equipamiento y escucha interceptación telefónica, hay que dársela. Eso es lo que venimos reclamando hace muchos años”, sentenció.



Atentado con explosivo en Trujillo

Gran conmoción en Trujillo ha causado el violento atentado con explosivo, registrado anoche, al promediar las 10:45 p.m., en el frontis de una casa de la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas.

Dos casas quedaron inhabitables y otras 28 resultaron afectadas por el bombazo, según informó el corresponsal de RPP en La Libertad.

“Me han destrozado toda mi casa. Todos los vidrios se han caído. Es lamentable vivir así, con miedo. La Policía hasta ahora no veo que hagan nada, ni vigilan. Antes había Serenazgo acá, ahora ni paran”, manifestó uno de los vecinos afectados.

Afortunadamente, la violenta explosión no dejó víctimas mortales. De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, tres personas resultaron heridas, entre ellas una con un corte pequeño en el antebrazo y otra persona -un menor de edad- con esquirlas que se le incrustaron en la planta del pie.

Además, se atendieron a siete personas afectadas por crisis hipertensivas y trastorno de ansiedad; todas fuera de peligro.

En las últimas horas, la Policía Nacional informó que se han detenido a tres sospechosos de haber perpetrado el atentado, entre ellos un ciudadano venezolano. Habría un cuarto involucrado ya identificado, pero que aún está prófugo.