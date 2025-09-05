Nuevo atentado con explosivo en Trujillo: capturan a dos sospechosos del crimen

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La violenta explosión ocurrió anoche, al borde de las 11:00 p.m. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a dos sujetos sospechosos de estar implicados en el feroz atentado con explosivo que ha sacudido la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad.

El corresponsal de RPP informó sobre la intervención de estos hombres, que vestían prendas similares a las captadas por cámaras de videovigilancia cercanas al punto del atentado.

Uno de ellos es un sujeto que portaba gorra azul y que fue visto correr desesperadamente. Al momento de su intervención, no supo explicar lo que hacía en el lugar, de acuerdo con fuentes policiales.

El otro detenido es un hombre de nacionalidad venezolana, que -de acuerdo con la Policía Nacional- reconoció haber recibido 200 soles para movilizar a la persona que puso la carga explosiva.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el Ministerio del Interior también dio cuenta de la intervención de estos sospechosos.

“En una rápida acción, fueron capturados los presuntos responsables de haber detonado una carga explosiva en el frontis de una vivienda en Trujillo, región La Libertad. Uno de los sujetos confesó el crimen ante la Policía”, indicó la institución.



Este atentado con explosivo se registra apenas semanas después de un hecho similar en Trujillo. Y es que, como se recuerda, a mediados de agosto último, una fuerte explosión sacudió la cuadra 8 de la avenida Perú, dejando varios heridos y un considerable número de predios afectados.

Dos sospechosos fueron detenidos en las últimas horas. | Fuente: PNP

Atentado con explosivo en Trujillo

Gran conmoción en Trujillo ha causado el violento atentado con explosivo, registrado anoche, al promediar las 10:45 p.m., en el frontis de una casa de la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas.

Dos casas quedaron inhabitables y otras 28 resultaron afectadas por el bombazo, según informó el corresponsal de RPP en La Libertad.

“Me han destrozado toda mi casa. Todos los vidrios se han caído. Es lamentable vivir así, con miedo. La Policía hasta ahora no veo que hagan nada, ni vigilan. Antes había Serenazgo acá, ahora ni paran”, manifestó uno de los vecinos afectados.

Afortunadamente, la violenta explosión no dejó víctimas mortales. De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, tres personas resultaron heridas, entre ellas una con un corte pequeño en el antebrazo y otra persona -un menor de edad- con esquirlas que se le incrustaron en la planta del pie.

Además, se atendieron a siete personas afectadas por crisis hipertensivas y trastorno de ansiedad; todas fuera de peligro.

