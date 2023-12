La Libertad Crimen en Trujillo: anciana fue asesinada por delincuente que ingresó a robar a su casa

Una anciana, de aproximadamente 85 años, fue asesinada esta madrugada por un delincuente que ingresó a robar a su casa ubicada en la cuadra 5 del jirón Estete, a cuatro cuadras de la Plaza de Armas de Trujillo, en la región La Libertad.

De acuerdo al testimonio de una vecina, brindado a RPP, la víctima identificada como Doris Riera fue acuchillada por el delincuente. A las 5 de la mañana, se escucharon los gritos del hijo de la anciana pidiendo ayuda.

“A las 5 de la mañana se escucharon gritos de un hombre, me decía “llama, por favor, a la policía que han acuchillado a mi mamá”. Ahí yo he llamado a serenazgo, he llamado a la policía. […] En la parte posterior, esa casa tiene un huerto, justo colinda con un edificio en semi construcción (por donde habría ingresado el sujeto). Es la única manera estamos pensando con la nieta”, dijo una residente del lugar.

Las primeras versiones señalan que el hijo de la anciana se enfrentó a este hombre que ingresó a robar y, producto de ello, ambos resultaron heridos. El delincuente fue trasladado a un hospital de esta ciudad donde está recibiendo atención médica.

Diligencias de ley

El cuerpo de la anciana fue retirado de su vivienda y trasladado a una funeraria. Mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las investigaciones del caso.

Por su parte, los vecinos de la zona han señalado que, pese a que se ubican en el centro histórico de la ciudad de Trujillo, la presencia policial es muy escasa. Ante esto, exigen a las autoridades aumentar el patrullaje por el incremento de la inseguridad ciudadana.