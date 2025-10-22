Sentencian a 21 años de prisión a sicario venezolano que asesinó a un obrero en Comas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial condenó a 21 años de prisión al sicario venezolano Yorger Rodríguez (26), alias ‘Pollo’, por el asesinato -en septiembre de 2024- de un obrero en el distrito de Comas, al norte de la capital.

En un comunicado, el Ministerio Público informó que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte consiguió la condena contra el extranjero, mediante acuerdo de conclusión anticipada, “por ser autor del delito de homicidio calificado”, en agravio del obrero Drégolo Retis (40).

El fiscal a cargo del caso logró identificar a un testigo protegido, que sindicó a ‘Pollo’ como autor del homicidio del obrero. Además, se realizaron distintas pericias, que corroboraron la identidad del asesino.

De acuerdo con el Ministerio Público, el hoy sentenciado formaría parte de la banda ‘Los Feroces de Jamaica’.

Cabe mencionar que, aparte de purgar condena en prisión, Yorger Rodríguez deberá pagar una reparación civil de S/ 100 000 a favor de los deudos del obrero asesinado.



Crimen en Comas

El asesinato el obrero Drégolo Retis ocurrió el pasado 30 de septiembre de 2024. Según informó RPP en su momento, la víctima salía a almorzar, cuando fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Uno de los desconocidos sacó su arma y disparó varias veces contra el trabajador. La víctima, gravemente herida, fue trasladada de emergencia a un hospital, pero falleció en el trayecto.

“Comas es tierra de nadie. Uno no puede ni caminar por la calle, porque tiene miedo. Yo venía de trabajar y me entero que mataron al señor. Ni segura nos sentimos, no hay seguridad ni nada”, declaró una vecina a RPP.

