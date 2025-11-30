César Acuña dice que orden de detención preliminar contra su hermano busca afectar su campaña: "Los poderes factos saben que voy a ganar"

El líder de Alianza Para el Progreso manifestó que es una injusticia lo que pasa su hermano Óscar Acuña, quien está como no habido desde quincena de noviembre.

El precandidato presidencial, César Acuña, manifestó que la orden de detención preliminar para su hermano Óscar Acuña, investigado por presunto cobro de coimas para facilitar contactos y operaciones favorables a la empresa Frigoinca en La Libertad, solo tiene la finalidad de afectar su campaña rumbo a Palacio de Gobierno.

"Parece que acá no es Oscar Acuña, detrás de acá es César Acuña. Tratar de hacer daño a la familia. Como saben, los poderes factos [Sic]saben que voy a ganar, porque sí voy a ganar, entonces ahora creen que esto a mí va a desanimar, al contrario, voy a trabajar más, porque yo tengo fe y tengo confianza que, al último, la justicia se va a lograr. Estamos pidiendo que él (Óscar Acuña) se haya investigado en libertad", indicó en declaraciones a la prensa.

Acuña enfatizó que hay una injusticia contra su familiar porque han pedido su captura cuando nunca fue citado por el Ministerio

Público a dar sus declaraciones sobre este caso. Además, respaldó la versión de su hermano, quien señaló en el programa Punto Final que el dinero que recibió por presuntas coimas eran en realidad préstamos personales.



"Es injusto porque lo están investigando, lo han llamado a una prisión preventiva sin haberlo llamado un solo día y además yo no sé que calidad de fiscales han calificado el tema del que se dice hay tráfico de influencias. En la carpeta fiscal está clarísimo que está en calidad de préstamo (el dinero) yo creo que todos los peruanos están en su derecho de prestar dinero y no es prohibido, pero para el fiscal es distinto", aclaró el líder de APP.

Óscar Acuña continúa como no habido desde quincena de noviembre luego de que se dictara su captura y prisión preliminar por siete días.

El caso

Según el Ministerio Público, habría existido una organización criminal que manipulaba procesos de selección y adjudicación para favorecer a empresas proveedoras de alimentos como Frigoinca. El programa Punto Final fue quien destapó este caso el año pasado, luego de que una extrabajadora de dicha empresa les entregara información vital en cual se mostraban las presuntas maneras irregulares en que esta compañía, liderada por el fallecido Nilo Burga Malca, conseguía contratos para distribuir sus latas de conserva en el programa de alimentación escolar Qali Warma.