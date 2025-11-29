Trujillo: capturan a alias ‘Evangélico’, sujeto presuntamente implicado en reciente ataque con explosivos en La Esperanza

La Policía Nacional, a través de le Depincri Norte, detuvo recientemente a alias ‘Evangélico’, un sujeto acusado de trasladar a bordo de un mototaxi al autor del atentado con dinamita en una vivienda del distrito de La Esperanza, en Trujillo (La Libertad).

El atentado tomó lugar la noche del miércoles, 26 de noviembre, cuando sujetos desconocidos dejaron un artefacto explosivo en el frontis de la vivienda de cuatro pisos, situada en la cuadra siete del jirón Atlántida.

La explosión afectó a dos casas contiguas, pertenecientes a la misma familia, según señalan medios locales.

#𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐃𝐞𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 🚨 | ¡Cayó el cómplice!

En #LaLibertad, agentes de la Depincri Norte detuvieron a alias 𝐄𝐯𝐚𝐧𝐠é𝐥𝐢𝐜𝐨, quien habría trasladado en mototaxi al autor del atentado con dinamita ocurrido en La Esperanza.

— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 29, 2025

Los propietarios no residen en el Perú y mantienen las viviendas alquiladas, lo que habría generado el interés de los delincuentes, de acuerdo con información de Sol TV.

Los hermanos de los agraviado contaron que los extorsionadores estarían exigiendo el pago de 50 mil soles para detener los ataques, dado que la familia ya fue víctima de amenazas previas.

Días después del atentado, los agentes policiales intervinieron a alias ‘Evangélico’ y le incautaron un celular y el vehículo presuntamente usado en la fuga.