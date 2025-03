César Acuña sobre índice de criminalidad en La Libertad: “Vamos a reducir al mínimo, pero tampoco me pidan cero bombas”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, dijo este lunes que su gestión está comprometida con reducir “al mínimo” los índices de inseguridad ciudadana en este punto del país. Sin embargo, aseguró que sería “iluso” creer que las cifras de asaltos y de incidentes con explosivos se reducirán a cero.

“Hasta files de julio, creo que habrá mucho mejores resultados. Vamos a reducir al mínimo. Tampoco me pidan cero bombas, pues. No me pidan cero asaltos, cero bombas. Es ser ilusos, pero hay que estar con la realidad. Y la realidad es que hay que trabajar para reducir al mínimo [sic]”, declaró.

Acompañado de autoridades de la Policía y del Ejército, el líder de Alianza para el Progreso (APP) reveló que a la fecha se tienen reportados 47 homicidios en La Libertad, cerca de 30 % menos de los asesinatos registrados en el mismo periodo de 2024.

Asimismo, Acuña informó de nuevos proyectos ante la creación de una División de Investigación en Delitos Informáticos de Alta Tecnología, así como de una base de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes).

Acuña dice que APP no apoyará eventual censura contra Santiváñez

En otro momento, Acuña Peralta fue consultado por los cuestionamientos contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Al respecto, respondió que su partido político vela por la “estabilidad” y la “gobernabilidad” del país, por lo que insistió en que no se apoyará la censura que promueve la congresista Susel Paredes.

Desde la semana pasada, el gobernador ha señalado que APP promueve "censuras ni interpelaciones".

"Nosotros hemos dicho que buscamos la gobernabilidad, nosotros buscamos la estabilidad. Nosotros no promovemos censuras ni interpelaciones. Seguimos en nuestra posición porque queremos estabilidad”, sostuvo.

No obstante, consultado acerca de las reuniones que habrían sostenido congresistas de su agrupación política con el titular del Mininter, entre el 6 de enero y el 21 de febrero, según una investigación de El Comercio, Acuña Peralta dijo que no tiene conocimiento de lo que hacen los parlamentarios y que, para responder eso, está el vocero de la bancada.

"Yo no tengo conocimiento de lo que hagan los 130 congresistas. Yo no tengo conocimiento de lo que conversan, de lo que hagan o dialoguen o se pongan de acuerdo”, indicó