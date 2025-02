César Vásquez dice que congresistas que buscan censurar al ministro del Interior "están jugando a favor de la delincuencia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César Vásquez, ministro de Salud, en declaraciones a la prensa brindadas este viernes, respaldó la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y señaló que aquellos que buscan censurarlo juegan "a favor de la delincuencia".

Como se sabe, la congresista Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) se encuentra impulsando una moción de censura multipartidaria contra el titular del Mininter, a la que, hasta el último miércoles, le faltaba una firma para ser presentada.

Al respecto, Vásquez dijo que estamos "en plena guerra" contra la delincuencia y que cambiar "al general" sería suicida.

"Yo quiero dejar en claro que un cambio de ministro en plena guerra, porque estamos en guerra con la delincuencia […], en plena guerra cambias de general, eso es suicida. Aquellos que están pretendiendo censurar al ministro, déjenme decirles que están jugando a favor de la delincuencia", señaló.

Además, elogió a Santiváñez como "uno de los mejores ministros que tenemos en los últimos años" y pidió a la prensa que lo apoye difundiendo las capturas de la PNP.

"Yo creo que el ministro del Interior es uno de los mejores ministros que tenemos en los últimos años. Yo he podido ver varios ministros del Interior y puedo asegurar que el ministro Santiváñez no duerme, trabaja día y noche, tiene coraje, se está enfrentando a la delincuencia brutalmente, y más bien pido que lo ayuden a difundir las capturas que hace todos los días la Policía", sostuvo.

"Quisiera pedirles a ustedes, más allá de cuestionar si por qué pone un vocero o no, que ayudemos a difundir las capturas. Si difundimos todos los asaltos y las extorsiones diarias, día y noche, entonces el delincuente que en la calle está pensando actuar dice ‘no pasa nada en este país, sigo haciéndolo’. Si difundimos las capturas que día a día hace la Policía, las desarticulaciones de las bandas criminales […], estoy seguro de que el delincuente tendrá miedo para actuar", agregó.

No descartó tener un vocero para el Minsa

Por otro lado, el ministro de Salud respaldó que el ministro Santiváñez cuente con un vocero para su cartera y no descartó también contar con uno.

"Creo que [tener un vocero] es una facultad que tiene cada ministro, yo por ahora no he considerado. Si en algún momento hay sobre exposición y acoso mediático, a lo mejor pueda decidirlo. Por ahora, no [lo] considero necesario en mi cartera y soy yo mismo el vocero", señaló.

"El vocero [del Mininter], entiendo, es un asesor que trabaja ahí y le encargan una función más. No han contratado a una persona para que haga el papel de vocero. Es un asesor, como yo puedo decirle a cualquiera de mis asesores ‘oye, sal a hablar por mí', cuando en algún momento no lo pueda hacer. Yo creo que esa es una facultad válida que él tiene", añadió.

Consultado acerca de si Santiváñez se sintió acosado por la prensa para requerir un vocero, Vásquez consideró que este "se siente cansado de salir todos los días".

"Me imagino, si todos los días están que lo entrevistan y en cada lado sacan su reportaje, pasan todos los problemas del sector y no pasan las capturas que hace día a día, entonces, me imagino que él se siente cansado de salir todos los días, y ese es un mecanismo absolutamente válido de poder establecer un vocero para poder comunicar lo que se hace", puntualizó.