Grupo Intercorp estima que entre diez días a dos semanas se conocerían las causas del derrumbe en Real Plaza de Trujillo

A más tardar, entre diez días a dos semanas, se conocerían las causas que desencadenaron el colapso parcial del techo del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo, en La Libertad, que dejó seis muertos y 80 heridos. Así lo informó esta mañana el gerente general del Grupo Intercorp, Fernando Zavala, en entrevista exclusiva con RPP.

En el programa Ampliación de Noticias, el directivo evitó adelantar opinión sobre las causas del desprendimiento de la estructura; sin embardo, señaló que las investigaciones permitirán conocer si hubo alguna falla en las etapas de diseño, construcción, supervisión y mantenimiento del mall.

Acotó que la construcción del mall, en 2015, pasó por varias etapas y que en esos procesos participaron las empresas SEINTEC SAC, BGS Ingenieros, y Schmidt y Chávez Tafur Ingenieros (SCHT).

“La Fiscalía tiene un perito aparte. Y nosotros, por nuestra parte, tenemos, digamos, gente interna que está revisando todo esto y también peritos independientes que nos ayuden a nosotros”, declaró.

“Puede ser una de estas etapas o varias de estas etapas. Nosotros somos los primeros en [querer] saberlo”, agregó.

Zavala Lombardi indicó que algunos especialistas hablan de factores como el viento, las lluvias, el estado del suelo, así como el debilitamiento de la estructura por “pequeños sismos”. Pero insistió en que todos estos elementos están en “periodo de evaluación”.

“Muchos han salido, muchos expertos han ido descartando hipótesis, etc. Nosotros queremos saber, queremos en base a eso tomar esas recomendaciones que salgan. Esto es algo que no debió suceder y nos vamos a asegurar de tomar todas las decisiones necesarias para que esto no exista la posibilidad que se vuelva a dar”, alegó.

Hallazgo de pernos oxidados es “materia de investigación”

En otro momento, el directivo del Grupo Intercorp dijo que los pernos oxidados encontrados tras el derrumbe parcial del techo del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo, en La Libertad, forman parte de la investigación que realiza el Ministerio Público.

Zavala señaló que, al igual que los peritos de la Fiscalía, el equipo del Real Plaza también ha podido visualizar los pernos oxidados; sin embargo, dijo que estos elementos estaban “ocultos” entre la estructura y se hicieron visibles tras el desprendimiento del techo.

“Las hemos visto, también son materia de investigación. Esos pernos que hemos visto, esos pernos estaban ocultos en estructuras. Justamente cuando ha habido el desprendimiento se han vuelto visibles. Justamente eso es lo que tiene que investigarse por qué estaban oxidados. Pero no eran vistos de una forma ocular”, declaró.

“Nosotros tenemos 30 años de trabajar en el Perú y nunca nos había pasado algo así. Entonces, somos los primeros interesados en saber qué sucedió…”, finalizó.