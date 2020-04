Las madres de familia fueron detenidas cuando iniciaban su protesta en la Plaza de Armas de Trujillo. | Fuente: Cortesía

Seis madres de familia fueron detenidas por la Policía Nacional, en la Plaza de Armas de Trujillo, cuando iniciaban un plantón en protesta contra el director del colegio Juan Pablo II, a quien le exigen un reajuste en el pago de las pensiones. Ellas consideran que las clases virtuales deben tener menos costo.

Según una de las madres de familia, presente al momento de la detención, ellas llegaron hasta los exteriores del Arzobispado para solicitar un diálogo con el director de dicha institución; sin embargo, fueron intervenidas antes de sacar sus carteles.

"Las han detenido y las llevaron al Coliseo Gran Chimú. Esa intervención suponemos que ha sido direccionada, porque sólo se ha acercado a las madres que han tenido pancartas, a mí no se me acercaron porque no tenía pancarta", señaló la mujer.

Además, indicó que otro de los pedidos -que ya hicieron llegar al colegio mediante un documento con la firma de más de 800 padres- es el reajuste del 70% en la pensión del mes de marzo.

"Nosotros estamos pidiendo dialogar con el director, porque él en ningún momento ha negociado con nosotros. Que se nos descuente el 70% de marzo porque sólo han recibido 7 días de clase", señaló.

Otro de los puntos que motivó el reclamo está relacionado con el traslado de los alumnos a otro centro educativo, pues la institución estaría cobrando 100 soles como derecho de trámite.