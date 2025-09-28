Comando Unificado Pataz detiene a ocho implicados en explotación ilícita de minerales y destruyen tres bocaminas ilegales

El operativo 'Kallpa Wayka' permitió incautar material explosivo, equipos de minería ilegal y aproximadamente 300 sacos de mineral polimetálico, generando un impacto económico de más de dos millón de soles.

Las Fuerzas Armadas informaron que el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), conformado también por miembros de la Policía Nacional del Perú, logró otro golpe a la minería ilegal con la detención de ocho personas implicadas en explotación ilícita de minerales, así como la destrucción de tres bocaminas ilegales.

El operativo, con el nombre de 'Kallpa Wayka', permitió incautar material explosivo, equipos de minería ilegal y aproximadamente 300 sacos de mineral polimetálico, "generando un impacto económico de S/ 2 259,560.00 contra las economías ilícitas".

“La operación Kallpa Wayka refleja la disciplina, el profesionalismo y precisión táctica operativa del CUPAZ con nuestra Fuerza Especial Conjunta y la PNP, enfrentando con valentía al crimen organizado. Seguimos trabajando en Pataz, para devolverle seguridad, paz y legalidad a su gente. Cada operación exitosa representa un paso más hacia la victoria de nuestra nación sobre la ilegalidad", señaló el jefe del Comando Conjunto y general de Ejército, David Ojeda Parra.

En esa línea, el Comando Unificado Pataz ratificó "su compromiso inquebrantable de continuar desplegando operaciones que garanticen la seguridad de la población, la recuperación del orden y la legalidad en la provincia de Pataz".

Operativo anterior

Como se recuerda, el último 23 de septiembre, el Comando Unificado Pataz halló más de 120 cartuchos de dinamita, detonadores y demás material para elaborar explosivos en la provincia de Pataz.

En el operativo se intervino dos socavones donde se hallaron los materiales vinculados a la minería ilegal, valorizados en más de un millón de soles.

Al ingresar a los socavones, se hallaron hasta 12 colchones, 34 frazadas, mamelucos, cableado y otros materiales, lo que indicaría que en esos lugares pernoctan personas.