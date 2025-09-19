César Acuña responde a críticas del alcalde de Pataz: "Está politizando la necesidad de la gente"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, respondió a las críticas que le hizo el alcalde de Pataz, Aldo Salas Mariños, por la demora en los avances de la carretera Mamahuaca, Tayabamba, Chagual y la construcción del hospital provincial.

"El miserable es él, porque está politizando la necesidad de la gente. Y no es justo. De hecho, él es el miserable, porque está politizando la carretera de Pataz. Sabe que ninguna obra se realiza si no hay expediente técnico. Y el expdiente técnico por lo general lo hacen los consultores, que están demorando", manifestó.

Las declaraciones de Acuña se dieron luego de que se reuniera con su bancada en el Congreso de la República, donde se presentó ante la Comisión de Presupuesto para sustentar las inversiones realizadas durante su gestión.

César Acuña tiene "una actitud muy miserable", dijo Aldo Salas

Previamente, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Salas Mariños, acusó a Acuña de no cumplir sus compromisos frente a la población.

“Después de tres días de espera, encontramos un gobernador regional de La Libertad, el señor César Acuña, indolente, con una actitud muy miserable para los pueblos, porque 21 días de caminata no le ha bastado a él para escucharnos”, dijo en Panamericana.