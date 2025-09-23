Últimas Noticias
Intervienen socavones en Pataz e incautan material vinculado a minería ilegal valorizado en más de un millón de soles

Pataz: Intervienen socavones e incautan material vinculado a minería ilegal, valorizado en más de S/ 1 millón
El operativo también contó con la presencia de personal de la Fiscalía de Medio Ambiente y de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

En el operativo, realizado en Pampa Grande, la Policía halló más de 120 cartuchos de dinamita, detonadores y demás material para elaborar explosivos.

La Libertad
Efectivos de la Policía Nacional intervinieron dos socavones donde se hallaron materiales vinculados a la minería ilegal, valorizados en más de un millón de soles, en la provincia de Pataz, región La Libertad.

El operativo también contó con la presencia de personal de la Fiscalía de Medio Ambiente y de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos.

De acuerdo con información de la Dirección de Medio Ambiente, durante el operativo, los agentes llegaron hasta el sector de Pampa Grande, una zona pedregosa, donde encontraron campamentos rústicos con palos, esteras de color negro y cuerdas para almacenar herramientas, bidones y cilindros con químicos, motores, tableros eléctricos, ventiladores, baterías y otros elementos.

Al ingresar a los socavones, se hallaron hasta 12 colchones, 34 frazadas, mamelucos, cableado y otros materiales, lo que indicaría que en esos lugares pernoctan personas.

En cuanto a materiales peligrosos, se contabilizaron 127 cartuchos de dinamita, detonadores y mechas de seguridad, que sirven para ser atados a los explosivos y permitir que exista una distancia desde el punto de encendido de la dinamita.

RPP Data

Mujeres defensoras bajo amenaza por economías ilegales y mafias extranjeras

En la Amazonía peruana, las mujeres defensoras del medio ambiente y de Derechos Humanos enfrentan cada vez más riesgos. Cifras de la Defensoría del Pueblo y del Poder Judicial advierten de un aumento de amenazas y ataques vinculados al avance de la minería ilegal, tala ilegal e ingreso de bandas criminales internacionales en nuestras fronteras. Paloma Verano, periodista de RPP Data, trae los detalles en el siguiente informe.
RPP Data
RPP Data
La Libertad Pataz

