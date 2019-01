Lucy de Mantilla es una de las artistas más queridas en el norte del Perú. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Óscar Sánchez

Lucy de Mantilla escribe lo más rápido que puede los versos de una canción que le dicta la mente. Las estrofas aparecen de sorpresa, ella sabe que la inspiración llega en cualquier momento. Está en su hogar, y no en un café o restaurante, donde ya hubiera tomado una servilleta y su lápiz de ceja para proyectar cada palabra, cada signo de puntuación, antes de que se esfumen.

Afina cada frase y poco a poco toma forma una nueva composición de marinera, el típico baile al que ama sin límites, y en el que se vuelca en cuerpo y alma. La revisa, lee y relee, y la alcanza a su compañero arreglista para que la transcriba. Así pasa sus días y noches desde que radica en Trujillo, capital de la región La Libertad y Capital de la Marinera, procedente desde su natal Cajabamba (Cajamarca).





"Me inspiro en el amor, en las costumbres y hechos heroicos, mis composiciones de marinera son el resultado de mi agradecimiento a Trujillo por su cariño, porque me abrió las puertas en 1976 cuando vine acá por razones de trabajo de mi esposo, aquí nació una hija mía", recordó Lucy Mantilla en una entrevista con RPP Noticias.

Esta prolífica artista peruana es sencilla y realista. Reconoce que su trabajo no es bienremunerado, pero esto no la desanima. "Hago las cosas por amor al arte, integro Adpayc (Asociación Peruana de Autores y Compositores), y económicamente no estamos bien pagados, pero soy millonaria en afectos y aplausos, la gente que me conoce pugna por abrazarme, y yo soy muy abierta con las personas porque estimo mucho el cariño", confiesa.

"Marinera de corazón", "La Huanchaquera", "Con pañuelos al aire", "Dulce y bonita" y "Coraje cholo" son parte de un repertorio de 70 composiciones de marinera. Lucy Mantilla es feliz cuando una de esas creaciones, "Coraje cholo", es entonada como un himno por los soldados durante sus desfiles.

"Tú, mi soldado valiente, que en la frontera luchas con ardor y que demuestras en todo momento tu hidalguia, nobleza y valor recibe este humilde canto..."

"Es una emoción enorme ver a esos uniformados, tan recios, cantar lo que uno ha hecho, eso no tiene descripción", subraya la artista que, a juzgar por su superstición, decidió quedarse en 70 composiciones de marinera, no más. "El siete es mi número cabalístico y ahí me quedo", resalta, pero advierte que seguirá con la producción en otros géneros. En su haber tiene 700 composiciones entre baladas, boleros, música clásica, religiosa e infantil.

A Lucy de Mantilla no solo le fascina la música, sino también la literatura. Ostenta un Premio de Literatura en Poesía y tiene una producción de 1101 poemas repartidos en 14 libros por editarse. "Dios me bendijo con esos dones, porque no todos los compositores son poetas, y viceversa", finaliza.

Lucy Mantilla se alista para ser miembro del jurado del Concurso Nacional y Mundial de Marinera 2019, que organiza el club Libertad de Trujillo. Mientras tanto, las parejas inician sus ensayos en la pista de baile de dicha institución.