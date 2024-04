La Libertad Gerente de la red de salud Trujillo seguirá en el cargo, pese a que fue intervenido manejando en aparente estado de ebriedad

Pese a que fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) conduciendo un vehículo en aparente estado de ebriedad, el gerente de la red de salud de Trujillo, Gerardo Florián Gómez, seguirá en el cargo.

Así lo confirmó la vicegobernadora del gobierno regional de La Libertad, Johana Cabrera, quien defendió la decisión indicando que Florián Gómez se mantendrá en el puesto por "su buen desempeño".

“Actualmente quien es el director es el doctor Florián, quien está teniendo un buen desempeño junto a su equipo de gestión. Entonces no tendríamos observaciones sobre ello. Nos hemos enterado de tal información y hemos conversado personalmente con el doctor Florián y se han aclarado algunas cosas. Él ha hecho sus descargos respectivos, como cualquier ciudadano que tiene que asumir sus responsabilidades, pero ello no significa que va a salir del cargo. No está determinado eso”, dijo Johana Cabrera a RPP.

Admitió su responsabilidad

Por su parte, la vicegobernadora de La Libertad manifestó que todos los trabajadores del Gobierno Regional deben actuar con valores, dentro y fuera del trabajo.

La noche del miércoles 17 de abril, el gerente de la red de salud Trujillo, Gerardo Florián, fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional por conducir en aparente estado de ebriedad.

El funcionario admitió su responsabilidad y, en su defensa, aclaró que cuando sucedieron los hechos él se encontraba fuera de su horario laboral, tras participar de una reunión familiar donde estuvo encargado del brindis.