La Libertad: cómico queda inconsciente tras ser atacado por una vaca durante espectáculo [VIDEO]

El estado del cómico es delicado, pues llegó inconsciente al hospital tras ser embestido por la vaca.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un cómico de baja estatura quedó inconsciente después de ser atacado por una vaca durante la tradicional ‘corrida bufa’, un espectáculo que se desarrollaba en la Plaza de Toros de Huamachuco, en la sierra de la región La Libertad, como parte de las actividades programadas por la festividad de la Virgen de la Alta Gracia.

Los artistas, caracterizados como personajes del programa mexicano ‘Chavo del 8’, hacían una dinámica con el animal y, acto seguido, lo mandaron hacia el toril. No obstante, la vaca regresó al campo y embistió al cómico conocido como ‘Pompín’.

El hombre, quien es parte del elenco ‘Bufolandia Nacional’, acabó tendido a un costado de la plaza, entre los maderos protectores, mientras sus compañeros interrumpieron la presentación para distraer al animal y retirar al herido del lugar.

Los asistentes captaron el momento con sus celulares.

El personal de seguridad ciudadana de la provincia de Sánchez Carrión auxilió rápidamente a ‘Pompín’, quien fue subido a un patrullero y trasladado hasta el Hospital Leoncio Prado.

RPP pudo conocer que el estado del cómico es delicado, pues llegó inconsciente al nosocomio.