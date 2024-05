La Libertad: Consejo aprueba licencia a César Acuña para ausentarse 40 días del Gobierno Regional

La Libertad Ciudadanos liberteños rechazaron decisión del Consejo Regional y criticaron la gestión de Acuña

El Consejo Regional de La Libertad aprobó por mayoría otorgar 40 días de licencia al gobernador regional, César Acuña. Con diez votos a favor y seis en contra, los miembros del consejo dieron el visto bueno a la solicitud del líder de Alianza para el Progreso (APP).

Los 40 días se tomarán por partes y, según el propio Acuña, aprovechará este periodo para descansar y viajar al extranjero. Tras darse este permiso, comentó sentirse "contento".

El plazo de licencia se dividirá entre los siete meses restantes del 2024. Los primeros días del permiso inician desde este viernes, 24 de mayo, hasta el sábado, de 1 junio. Los demás periodos van del 28 de julio al 8 de agosto, del 4 al 13 de octubre y, finalmente, del 11 al 19 de diciembre

En reemplazo de Acuña, asumirá el cargo durante los cuatro periodos la vicegobernadora Joana del Rosario Cabrera Pimentel.

Robert De la Cruz, Yolanda Torres, Fran Solórzano, Erick Camacho, Abner Ávalos y Leyla Espir fueron los seis consejeros que votaron en contra de otorgar el permiso. Entre sus argumentos, precisaron que Acuña realizó en abril un viaje a China para participar de un evento tecnológico que organizó la empresa de tecnología Huawei.

Por su parte, los funcionarios que se mostraron a favor aseguraron que, durante dicho viaje, Acuña siguió con sus labores a distancia al frente del GORE La Libertad, por lo que no se trató de una licencia, sino de "un permiso".

Liberteños en contra del permiso a César Acuña

Consultados por RPP, algunos ciudadanos se mostraron indignados por la decisión del consejo y criticaron la gestión de Acuña.

"No representa a La Libertad, veo que no hace nada, hace lo que quiere, lo deja encargado siempre a la suerte de que decidan otras personas. No debería haber postulado y el pueblo, los ciudadanos están en desacuerdo, no es correcto", dijo uno de los entrevistados.

Asimismo, también recordaron que el alejamiento de Acuña se dará en pleno estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz por los altos índices de delincuencia. Incluso, su hermano, el congresista Héctor Acuña, denunció este miércoles que uno de sus colegios se ha convertido en objetivo de los extorsionadores.