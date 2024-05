César Acuña pide licencia como gobernador por 36 días: "No son vacaciones, sino permisos sin goce de haber"

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, solicitó permiso ante el Consejo Regional para ausentarse por más de un mes de su cargo "por motivos personales". La autoridad señaló que durante esos días no recibirá salario.

"No son vacaciones, sino permisos sin goce de haber, no le cuesta un centavo a la región. He decidido que sea por bloques de 7 días, por lo tanto un viaje siete días a fines de mayo, en junio, otro en julio ya que no hay mucho que hacer, luego en octubre y por último en diciembre. Para mí es la mejor forma de no abandonar la región", expresó en declaraciones a la prensa.

César Acuña reconoció que viajará al extranjero durante los días que estará ausente en el Gobierno Regional de La Libertad. No obstante, el pedido de la autoridad regional llega en medio del tercer mes de estado de emergencia que hay en toda la jurisdicción y que recién vence el 12 de junio.

"Como personas tenemos derecho a descansar, vengo trabajando más de 42 años, tengo toda la libertad de descansar y cuando regrese, regrese con más fuerza", sustentó.

Según el documento, Acuña solicitó la licencia por cuatro periodos comprendidos desde mayo hasta diciembre. Estos son:

Del 24 de mayo al 1 de junio

Del 28 de julio al 8 de agosto

Del 4 al 13 de octubre

Del 11 al 19 de diciembre

El gobernador propone que, durante los periodos ausente, lo reemplazará en el cargo la vicegobernadora Joana del Rosario Cabrera Pimentel. Mañana miércoles se conocerá la decisión del Consejo Regional.



Estado de emergencia

El Poder Ejecutivo oficializó en abril pasado la prórroga del estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, en la región La Libertad, para frenar los índices de delincuencia y minería ilegal. Así lo establecen dos Decretos Supremos publicados en el diario oficial El Peruano.

La prolongación del estado de emergencia en Pataz rige desde el domingo 14 de abril y cuenta con una duración de 60 días calendarios. Esto, después de que el pasado viernes 5 se registrara un nuevo atentado ejecutado por presuntos mineros informales contra la mina Poderosa.

En el caso concreto de Trujillo, la medida se prorrogó también desde el domingo 14 de abril y por un plazo de 60 días calendarios.