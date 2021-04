La Libertad: Elidio Espinoza, entre la aprobación popular en Trujillo y un juicio que fue su tormento (Semblanza)

A Espinoza se le recuerda por haber sido jefe de un escuadrón policial que contribuyó a reducir una ola de asesinatos en Trujillo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía Douglas Juárez

El exalcalde de Trujillo y policía en retiro, Elidio Espinoza Quispe, falleció el sábado 3 de abril, a los 65 años, a causa de la COVID-19 y con ese hecho, se escribe un capítulo en la historia de una de las ciudades más importantes del Perú.

A Elidio Espinoza se le recuerda básicamente por tres episodios que marcaron su andar: el primero, por haber sido jefe de un escuadrón policial que contribuyó a reducir una ola de asesinatos en Trujillo, en 2007; segundo, cuando lo enjuiciaron, acusado de ejecutar extrajudicialmente a cuatro presuntos delincuentes, precisamente a raíz de los hechos del 2007; y tercero, cuando en 2015 asumió la alcaldía de la Municipaldad Provincial de Trujillo.

Al propio Elidio lo que más le marcó fue cuando en 2019, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad emitió, en su contra, una condena de 30 años por secuestro agravado y homicidio calificado en el caso "Escuadrón de la Muerte". Aunque la medida, que aplicaba para otros siete efectivos policiales, quedaba suspendida por encontrarse en una instancia de apelación. Previamente, en el 2013, la Segunda Sala Colegiada Penal del Poder Judicial había absuelto a Elidio.

"Esto no es política, esto es un derecho del ser humano. Nos estamos jugando la libertad y la vida. No es solamente quien habla, somos siete familias. Jamás no apartamos de la línea correcta de vida que nos formaron nuestros padres, pero actos y hechos como la sentencia que ha ocurrido, la más aberrante, no la compartimos y la rechazamos tajantemente", comentó, tras la sentencia en aquel momento, Elidio.

Elidio Espinoza nació en Chepén, en la región La Libertad, el 5 de mayo de 1955. Los últimos 14 años los pasó afrontando el juicio que cobró notoriedad nacional.





Vida política



Su fama en Trujillo lo ayudó a fundar el Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez, con el cual ganó las elecciones municipales en diciembre del 2014, tras superar a la favorita Alianza Para el Progreso, que había presentado como candidato a Manuel Llempén Coronel, actual gobernador regional de La Libertad. En su campaña prometía seguridad ciudadana.

"Nosotros vamos a estar dirigiendo, supervisando, controlando, liderando la lucha, como siempre lo hemos hecho, contra la corrupción y delincuencia. Porque mientras ustedes dormían, nosotros seguíamos trabajando para dar esa tranquilidad. Y aun así, nos siguen juzgando por defenderlos, por poner orden, por dar seguridad, por luchar contra los 'marcas', los extorsionadores, violadores, secuestradores", decía en un discurso de campaña, en el 2014.

Como alcalde no dejó grandes obras. Le tocó enfrentar el Fenómeno del Niño Costero, que en marzo del 2017 inundó la ciudad y dejó 314 mil afectados en la provincia. Meses después, fue criticado por impulsar la remodelación de la Plaza de Armas.

Tras dejar el cargo municipal, siguió siendo requerido por la justicia por el caso que, hasta el día de su muerte, no había concluido.

"El llanto de mis hijos, de los hijos de mis colegas, de mi esposa; el llanto de mi madre, mi padre ya se fue al cielo. Cuando me pasan a juicio oral, a mi padre le da un derrame y ese es el precio que he tenido que pagar de años de sufrimiento de quienes defendemos a la patria, dentro del marco de la ley. Y si algo tienen que hacer, pues júzguennos. Aquí estamos", declaró a la prensa con referencia al juicio después de dejar la alcaldía.

El recuerdo que deja Elidio Espinoza para Trujillo, seguramente, variará entre una aprobación popular que lo llevó a la alcaldía de una ciudad importante en el país y un juicio que fue su constante preocupación.

Los restos del coronel en retiro fueron enterrados en el cementerio El Remanso de Trujillo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Entierran sus restos

El exalcalde de Trujillo Elidió Espinoza fue enterrado en el cementerio Remanso, del distrito de Huanchaco (región La Libertad). El coronel en retiro falleció la noche del sábado 3 de abril por la COVID-19, tras estar internado una semana en el hospital de Alta Complejidad.

Los restos del coronel en retiro fueron escoltados por cuatro unidades policiales, tres motorizados y un patrullero, que acompañaron la carroza fúnebre desde el hospital hasta la sede de la III Macrorregión Policial La Libertad, donde se le rindió un homenaje póstumo, con la presencia del general Carlos Cespedes, director de la institución.

Durante este homenaje se convocó a 14 efectivos policiales quienes estuvieron uniformados y usaron una mascarilla negra en señal de luto por la pérdida del oficial en retiro. En la ceremonia estuvo su esposa Regina Prado y sus dos hijos.

Hoy a las 5 de la tarde, se realizó una misa virtual en homenaje al exalcalde que estuvo a cargo del municipio provincial desde el 2015 hasta el 2018.

En el homenaje participaron 14 agentes policiales, quienes estuvieron uniformados y usaron una mascarilla negra en señal de luto. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

