Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

La Libertad: fabricantes del sur no participarán de feria internacional de calzado en Trujillo por temor a extorsión

La situación por las extorsiones causa mucha preocupación en Trujillo.
La situación por las extorsiones causa mucha preocupación en Trujillo. | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El presidente del gremio zapatero, Máximo Varas, manifestó para RPP que en Trujillo casi el 100% de productores son extorsionados por delincuentes que los amenazan a través de mensajes intimidantes, llamadas y hasta videos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A cuatro días del inicio de una nueva feria internacional del calzado en La Libertad, la Asociación de Innovadores de la Industria del Calzado Peruano reveló que los microempresarios fabricantes que fueron invitados desde las regiones del sur del país no participarán por temor a extorsiones. 

El presidente del gremio zapatero, Máximo Varas, manifestó para RPP que en Trujillo casi el 100% de productores son extorsionados por delincuentes que los amenazan a través de mensajes intimidantes, llamadas y hasta videos.

Por su parte, los productores aseguran que tienen que cuidar hasta las cantidades de calzado que trasladan o venden, para evitar llamar la atención de los extorsionadores. Por ello, piden a las autoridades de La Libertad mejorar las estrategias para combatir la criminalidad.

Para la Feria internacional del Zapato, solo se contará con para participación de hasta cuatro microempresas que ofertarán sus productos en la explanada del Complejo Deportivo Mochica Chimú del 20 al 29 de setiembre.

Video recomendado
Tags
La Libertad Trujillo Policía Nacional

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA