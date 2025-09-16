La Libertad: fabricantes del sur no participarán de feria internacional de calzado en Trujillo por temor a extorsión

El presidente del gremio zapatero, Máximo Varas, manifestó para RPP que en Trujillo casi el 100% de productores son extorsionados por delincuentes que los amenazan a través de mensajes intimidantes, llamadas y hasta videos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A cuatro días del inicio de una nueva feria internacional del calzado en La Libertad, la Asociación de Innovadores de la Industria del Calzado Peruano reveló que los microempresarios fabricantes que fueron invitados desde las regiones del sur del país no participarán por temor a extorsiones.

El presidente del gremio zapatero, Máximo Varas, manifestó para RPP que en Trujillo casi el 100% de productores son extorsionados por delincuentes que los amenazan a través de mensajes intimidantes, llamadas y hasta videos.

Por su parte, los productores aseguran que tienen que cuidar hasta las cantidades de calzado que trasladan o venden, para evitar llamar la atención de los extorsionadores. Por ello, piden a las autoridades de La Libertad mejorar las estrategias para combatir la criminalidad.

Para la Feria internacional del Zapato, solo se contará con para participación de hasta cuatro microempresas que ofertarán sus productos en la explanada del Complejo Deportivo Mochica Chimú del 20 al 29 de setiembre.