Atentado en Trujillo: Fiscalía inició investigación a cuatro personas por el presunto delito de extorsión agravada

La Fiscalía Penal de Trujillo (región de La Libertad) inició una investigación preliminar a Everet Quintero Monasterio (ciudadano venezolano de 32 años —alias 'Chamo'—), Nilton Ravello Ramos (19), Fabrizzio Leiton Gutiérrez (alias 'Pelado', de 22 años), Juan Valencia y a los que resulten responsables del presunto delito de extorsión agravada, tras el ataque con explosivos que dejó al menos doce personas heridas y más de 30 viviendas afectadas en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas.



El caso está a cargo del fiscal Shano Cuizano Valencia, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, precisó el Ministerio Público en su cuenta oficial en X (antes Twitter). El organismo público detalló que Fabrizzio Leiton es también objeto de una pesquisa por el presunto delito de tenencia de materiales y residuos peligrosos.



Cuizano Valencia dispuso que el personal policial de la División de Secuestros y Extorsiones de Trujillo tome las declaraciones a los detenidos Everet Quintero, Nilton Ravello, Fabrizzio Leyton, así como de los testigos y agraviados. Además, que se realice la visualización de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona, recaben los antecedentes policiales de los detenidos, entre otras diligencias urgentes e inaplazables.



¿Cuál es el móvil del atentado?

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que, después de la explosión ocurrida alrededor de las 10:49 p. m. del jueves, el personal especializado de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Quintero Monasterio, Ravello Ramos y Leiton Gutiérrez, acusados de ser los responsables de la detonación en la vivienda de una mujer dedicada al rubro minero, en la provincia de Pataz, quien habría denunciado amenazas de extorsión.



Para dicha cartera, los intervenidos serían parte de una banda delictiva 'Los cachacos del padrino', quienes funcionarían como una facción operativa de la organización criminal 'Los pulpos'. Mininter dio cuenta que, según investigación preliminar, 'Pelado' habría contratado a los otros dos hombres para colocar la carga explosiva, compuesta por 30 cartuchos de emulsión.

"Durante la intervención, se incautaron otras diez emulsiones y una motocicleta de propiedad del ciudadano venezolano", detalló en un comunicado.

Añadió que los agentes policiales continúan con las investigaciones para "desarticular por completo esta organización" y determinar el móvil del atentado.