Tiktoker es asaltada en pleno video en vivo en Trujillo: mujer intentaba conseguir donaciones para su hijo enfermo

Una madre de familia fue víctima de un robo mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok, en el distrito trujillano Alto Trujillo, en la región La Libertad. La mujer utilizaba este medio para conseguir donaciones para su hijo, quien padece problemas del corazón.

La víctima, a través de su cuenta "Corazón nuevo para Samuel", empleaba la dinámica de correr de un punto a otro, dependiendo del regalo que recibía, para recibir donaciones y recaudar fondos para su pequeño.

La mujer realizaba las dinámicas en la calle. En una de ellas, dos delincuentes aparecieron por detrás y se acercaron a ella para quitarle su teléfono.

En plena forcejeo, la mujer intentó explicarles a los delincuentes que su hijo estaba enfermo; sin embargo, ello no fue impedimento para que sea asaltada.

Delincuentes fueron cantados en transmisión en vivo

Los rostros de los malhechores fueron captados y quedaron grabados en la transmisión. Se tratan de dos varones, de aproximadamente 30 años, quienes portaban gorras. Los sujetos aun no han sido identificados.

Según transmisiones pasadas, la mujer tenía el apoyo de diferentes usuarios por TikTok. Las donaciones eran usadas para comprar medicamentos y cubrir gastos de viajes hacia Lima para tratar a su hijo.

El menor presenta síndrome de Down y cardiomegalia, esta última conocida también como "agrandamiento del corazón".