Las personas secuestradas fueron liberadas esta madrugada. | Fuente: RPP/Referencial

Aída de la Cruz, hija de una de las mujeres secuestradas en la localidad de Chillia, en la región La Libertad, denunció los maltratos que sufrieron por más de diez días las personas que estuvieron retenidas en contra de su voluntad por parte de las rondas campesinas.

“Ha sido en la noche que les han colgado; les han metido agua fría a las seis de la mañana”, manifestó en diálogo con RPP Noticias.

“Como acá no hay justicia, dicen que la justicia es la ronda. No podemos hacer nada, la impotencia mía es no poder hacer nada”, agregó.

Las siete mujeres y un hombre que estuvieron retenidos por más de diez días por las rondas campesinas fueron liberados esta madrugada.

Al respecto, Aída de la Cruz dijo que no retirará la denuncia por secuestro hecha ante las autoridades y que seguirá adelante con el proceso.

“Ellos nos están diciendo que retire la denuncia para que sea liberada mi madre. Yo no lo voy a retirar. Sé que mi madre es inocente”, sostuvo.

Estas declaraciones las brindó horas antes de que su madre y las demás personas secuestradas sean liberadas por los ronderos.

El secuestro

El pasado 29 de junio, ocho personas fueron capturadas por la base ronderil de Chillia por presuntas prácticas de brujería en el anexo de Carhuacocha, según informó el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas de La Libertad, Pablo Haro.

Al respecto, José Luis Agüero, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, aseguró a RPP Noticias que las mujeres acusadas de brujería fueron torturadas.

En La Rotativa del Aire Edición Noche, el funcionario desmintió al prefecto regional de Pataz, Pablo Luis Contreras, quien señaló que las mujeres solo estaban cumpliendo trabajos comunitarios, conocidos como “cadena ronderil”, como parte de las sanciones impuestas por las rondas.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: