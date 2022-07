Junto a su padre, la pequeña María realiza sus tareas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Teresa Gonzales

María Gonzales, la niña de 5 años que fue grabada estudiando en la calle, en precarias condiciones, mientras su papá limpiaba parabrisas de los autos, recibirá una beca en el colegio Hermanos Blanco de Trujillo, que cubre sus estudios de inicial, primaria y secundaria, según indicó su padre, José Gonzales.

“Lo que me han dado es el uniforme completo que va a llevar: shorts, polo, buzo; la faldita no le queda y la van a achicar. Ella estaba preguntando por unas zapatillas blancas que es para su uniforme. ¡Está feliz! ella sabe que va a estudiar y lo mejor es que le han dicho que el colegio es de mujeres y va a tener pura amiguita”, informó el padre de la menor.

La pequeña María posa con su nuevo el uniforme escolar. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Teresa Gonzales

Perdió el año escolar



Según se conoció, la pequeña María perdió el año escolar debido a la crisis económica que atravesaba su padre, quien limpia autos en el paradero del óvalo papal de la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad.

Ella fue captada cuando dibujaba y pintaba en una mesa de plástico bajo un techo de cartón para protegerse del frío. María Gonzales hacía estas tareas en los exteriores de un centro comercial esperando que su papi concluya su jornada.

José Gonzales contó a RPP lo orgulloso que se siente de su niña y que todo el sacrificio que hace es para que ella pueda ser una profesional: ya que él no pudo lograr sus sueños.

“Yo me quedé con mis tíos. Nunca tuve padre ni madre y no quiero que mi hija pase eso. Yo ruego a Dios que me dé vida y salud para seguir dándole lo mejor a ella que es lo mejor que tengo en la vida. Lo que hago es porque ella es mi hija y la amo mucho. Se que algún día será una profesional, por eso le pido que estudie - y ella lo hace – me llena de orgullo”, manifestó.

Su historia conmovió a muchas personas y fue finalmente la Beneficencia la entidad decidió ayudar a la pequeña María, quien continuará sus estudios en el colegio Hermanos Blanco.

José Gonzales, padre de la menor, agradeció el apoyo y dijo que pese a su humildad seguirá apoyando a su hija para que salga adelante.

“Yo, como padre, la voy a apoyar al 100 %. Yo quiero que ella algún día sea alguien, ese es mi objetivo. Yo sé que ella lo va a lograr, tengo fe en Dios y sé que Dios me va a guiar”, aseguró.

El padre de familia espera también conseguir trabajo en los próximos días y así seguir dando lo mejor a su hija.

María dejará de hacer sus tareas en la calle, ahora ya asistirá a un colegio. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Teresa Gonzales

