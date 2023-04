La Libertad: Policía investiga a mujer por presunto autosecuestro y pedido de 100 mil soles por liberación

La supuesta víctima de secuestro fue imposible dar características de sus captores tras haber permanecido más de 24 horas en cautiverio. Foto: Fiorella Jhandira Alfaro Arqueros en poder de sus supuestos secuestradores (Derecha). | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú (PNP), investiga a la mujer que fue liberada la tarde del martes por, aparentemente, haber generado su autosecuestro en el distrito de Quiruvilca, provincia de Otuzco. Este hecho fue informado por el jefe de la División de Investigación Criminal de La Libertad, coronel PNP Javier Méndez.

La autoridad policial detalló que Fiorella Jhandira Alfaro Arqueros, aparente víctima de secuestro, entró en contradicciones y versiones inexactas sobre el momento de su captura y abandono por parte de los secuestradores.

Contradicciones

Una de las imprecisiones es que en una cámara de seguridad se aprecia a la mujer descender con normalidad de un vehículo, a pesar de que ella señaló haber sido arrojada de un auto en movimiento.

"La información que nos ha proporcionado ella es una información totalmente negativa, una información sin el debido sustento con las circunstancias en que fue liberada. ¿Por qué motivo contaba con el teléfono celular en el momento que fue liberada? La contradicción relacionada, y señala, de que fue arrojada de un vehículo cuando en las cámaras de videovigilancia demuestran lo contrario", dijo el coronel PNP Javier Méndez.

Además, la mujer se negó a entregar su teléfono celular para las diligencias del caso. Otro detalle es que tras haber permanecido más de 24 horas en supuesto cautiverio, le fue imposible dar características de sus captores, entre ellos a Brando Joel Zavaleta Lara, quien fue detenido tras cobrar el rescate por la supuesta secuestrada.



Una de las teorías policiales apunta a que los familiares y dueños del grifo que administraba Fiorella Jhandira Alfaro Arqueros había pasado por una auditoría y se evidenció un desbalance negativo en cuanto al manejo del local.





NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter