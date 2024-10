La Libertad: suspenden clases presenciales en la provincia de Virú por bloqueo de carretera [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gerente regional de educación de La Libertad, Martín Camacho, anunció la suspensión de las clases presenciales durante esta semana en los colegios en la provincia de Virú tras los bloqueos que se registran en diferentes puntos en la Panamericana Norte.

“Nos hemos comunicado de manera informal por nuestros medios de comunicación que tenemos directamente con nuestros maestros de que el día de hoy han sido suspendidas las labores para que puedan ellos regresar a sus hogares de manera segura. También para asegurar a nuestros estudiantes. Ya estamos enviando un documento formal de que las labores se están suspendiendo toda esta semana de manera presencial”, dijo a RPP.

El funcionario detalló las clases escolares de las instituciones educativas se dictarán de manera virtual. De esta manera, se quiere salvaguardar la integridad física de los escolares ante los bloqueos y enfrentamientos que se vienen registrando en diferentes tramos de la Panamericana Norte, en la provincia de Virú.

Apoyo a protesta por inseguridad

Martín Camacho indicó que se muestra a favor de estas acciones como parte de dar a escuchar la voz de los ciudadanos ante los hechos de inseguridad que se vive en la región La Libertad. Incluso indicó que viene siendo víctima de amenazas de la delincuencia y que ha comprado un chaleco antibalas ante esta situación.

“Vivimos inseguros. Personalmente me he comprado un chaleco antibalas. Nos hemos encontrado en la gerencia de educación con muchas irregularidades. Con las denuncias que estamos haciendo estamos recibiendo amenazas. Hay muchos ciudadanos que nos estamos tratando de proteger nosotros mismos porque ya no tenemos confianza en nuestras autoridades”, indicó.

Como se recuerda, ante los casos de extorsión, se dispuso que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) a la hora de ingreso y salida de los colegios. Sin embargo, el funcionario indicó que esta medida se viene dejando de lado con el paso del tiempo y debe ser reforzada.